70-årig fejres på mors dag

Lone har altid været en korkprop, der flyder ovenpå. Nyd hilsenen fra hendes børn her. Foto: Brian Poulsen

MORS DAG Man skal kunne noget særligt som mor, hvis ens børn og svigerbørn stadig hylder en efter 70 år i mor-stolen. Og det er præcis, hvad Lone Jensen kan.

Af André Bentsen

Hun har rygsækken fuld af anekdoter fra et liv som aktiv og frivillig overalt i Rødovre, men det er alligevel datteren og svigerdatteren, der skriver til avisen.

Det gør Heidi og Henriette fordi, deres mor og svigermor fortjener en særlig hyldest, dels i anledning af sin 70 års fødselsdag og dels i anledning af mors dag.

”Det der måske kendetegner vores mor, svigermor, mormor og farmor er hendes åbenhed. En åbenhed for de mennesker, der er omkring hende – både dem hun kender og særligt dem hun ikke kender,” skriver de.

Evnen til at komme godt ud af det med andre mennesker har altid kendetegnet Lone. Måske er det derfor, at hun kan huske mange fra sine barndomsår og ungdomsår på Juelsmindevej og skolegangen på blandt andet Tinderhøj.

”Vi har hørt på historier om læreren med glasøjet, skøjteløb på søen og kysserier i krogene. Og hun kan huske, hvem der boede hvor og hvad de lavede, hvem der var nabo med hvem, hvor mange børn de har, og hvad der siden er sket. Hun har ikke mindst en vidensbank fra sine år i Maglekær,” fortæller børnene.

Nummer tre i rækken

Lone Sigismund Jensen, som hun hedder nu, er født Lone Sigismund og siden gift Løngreen i 1965, og altså nu Jensen siden 1997. Hun er nummer tre i en søskendeflok på fire, og var, ifølge pålidelige rygter såvel som eget udsagn, den charmerende velklædte datter, der ikke var helt så bly som rygtet.

”Lone har virkelig levet sit liv i Rødovre med stolthed. Hun har arbejdet i sygekassen, gjort rent på Skolen ved Milestedet, gjort rent på Ørbygård Plejehjem og siden arbejdet i køkkenet der og har taget ekstra vagter, når der var brug for det. Her var hun dagligt i berøring med mange mennesker, og hendes åbenhed og nysgerrighed samt smittende humør har til hver en tid gået ind i hjertekuglen hos beboere og brugere af plejehjemmet,” fortæller Heidi og Heriette i denne særlige hyldest til en mor og svigermor, som også er blevet farmor.

”Som mor til tre har vi alle måtte se hende med i alt fra forældrebestyrelser til ekstra hænder på lejr-

skoler og ture. Og dørene i vores barndomshjem var altid åbent for andre – selv om maden ikke var af den store kulinariske kunst, så var der altid plads til en til. Venner kom endda forbi og hang ud, selv om vi ikke var hjemme,” siger de om Lone, der dog også havde tid til andet end

babysitning.

Frivilligt arbejde

Bestyrelsesarbejde har i hvert fald altid optaget hende; både i Maglekær og nu på Tårnvej. I det hele taget har det frivillige arbejde fyldt meget i hendes liv, og særligt efter hun mødte sin nuværende mand i 1996.

Året før var hun blevet enke og måske særligt fra hendes børn var der en bekymring om, hvordan det ville gå.

”Heldigvis mødte hun en, der, ligesom hende, er meget åben og tilmed nysgerrig på andre mennesker, så nu er deres liv fyldt af frivilligt arbejde i Lokalhus Syd, Ørbygårds Venner, feriekolonier for byens mere udsatte familier og andre steder, hvor de kan sprede godt humør og glæder,” siger de og tilføjer:

”Hun har taget medborgerskabet til sig længe før det ord blev populært, fuld af hjælpsomhed som familien også nyder godt af.”

