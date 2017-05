Et godt juniorhold er muligt

ørgen Hertz, yderst til højre, er træner for CK Fix U17 mandskab, der i weekenden kørte løb i og omkring Lejre og Køge. Igen var rødovreklubbens brede U17 trup suveræne, da de vandt begge løb. Lørdag i Køge vandt Kasper Andersen, mens Joshua Gudnitz vandt søndag i Lejre. Det tegner til en lovende fremtid for juniorholdet i CK Fix. Fra vemstre ses Tobias Lund Andresen, Anton Hermann, Marckus Njor, Simon Høy, Kasper Andersen, Joshua Gudnitz, Sebastian Iversen, Thorolf Rønhede, Aksel Onink, Sebastian Andreasson, Benjamin Hertz og Jørgen Hertz. Foto: Brian Poulsen

CK Fix har fået en resultatmæssig hård start med deres cykelhold i den stærke danske juniorklasse. De stærkeste hold ’fisker’ de bedste ryttere fra Rødovre, men det kan ændre sig mener Jørgen Hertz, der er træner for CK Fix’ talentfulde U17.

Af Peter Fugl Jensen

år man ser på toppen af resultatlisterne fra den talentfulde danske juniorrække, så er der mange tidligere CK Fix navne, der går igen, når der har været løb rundt omkring i det ganske land.

Desværre er de nuværende CK Fix-ryttere placeret længere nede af resultatlisterne, hvor Nicolai Luthmann oftest er første rødovrerytter, men det er omkring 10. pladsen. Derfor er der heller ikke de store forventninger til CK Fix juniorhold, der skal køres om DM-titlerne i denne sæson.

”Muligheden for at få et hold, der kan blande sig i toppen af danske juniorhold er der,” siger Jørgen Hertz, der er træner for klubbens talentfulde gruppe af U17-ryttere, hvoraf fem ryttere er inde i landsholdsvarmen. Han har også været træner for juniorholdet i et par år, ligesom han ind imellem er omkring holdet i denne sæson.

”Jeg har lidt med juniorerne at gøre, men jeg er primært træner for U17. Juniorerne har den tidligere professionelle cykelrytter Michael Smith Larsen som træner, men det primære arbejde for Michael er at udarbejde træningsprogrammer. Han er der ikke fysisk, hvilket i øvrigt er meget normalt, når man bliver juniorrytter,” forklarer Jørgen Hertz, der selv kørte som A-rytter for et par siden.

”Det betyder, jeg stadig kan følge med drengene, men det er usædvanligt, træneren kan det. Cykeltræning er selvjustits,” siger Jørgen, hvis søn, Benjamin, er blandt de talentfulde ryttere hos CK Fix U17.

”Det er jo ofte sådan, at det er en eller flere forældre, som er trænere for rytterne. Det kræver jo enormt meget tid, og der er ingen penge i ungdoms-cykelløb.”

Løb i udlandet er vigtigt

CK Fix har 13 licensryttere hos U17, hvilket er usædvanlig mange i dansk cykelsport.

”Jeg mener, at seks af dem er juniorryttere i næste sæson og flere klubber, med en stærk historik i juniorafdelingen, kunne være interessante i flere af dem, for vi har ikke kun mange licensryttere, vi har også mange dygtige ryttere,” slår Hertz fast. Han fortsætter:

”Mange ryttere bliver fascineret af, hvad de får stillet i udsigt både materialistisk og når det gælder mulighederne for at køre løb i udlandet. Fordi CK Fix har et relativt nyt juniorhold, bliver vi ikke så ofte inviteret med i de store løb i udlandet og det er vigtigt som junior,” siger han og bliver suppleret af sønnen Benjamin.

”Ja, det er rigtigt. Det er fedt at køre i udlandet og prøve sig af,” siger han og kan glæde sig over, at flere CK Fix ryttere skal til Belgien og køre to løb den 10.-11. juni.

Skal lære af erfaringerne

Men CK Fix juniorhold er i gang med sin anden sæson, og ting tager tid.

”Jeg mener faktisk, at fremtiden er lys. Men man skal også lære af sine erfaringer og en ting, som vi skal gøre i fremtiden, og som er ekstremt vigtigt, er at man skal sikre fundamentet for at hverve ryttere tidligere, faktisk allerede nu. Der er en regel om, at teams ikke må kontakte U17 rytterne før efter DM i juni, men umiddelbart derefter falder aftalerne på plads. Derfor er det vigtigt, CK Fix er ude i god tid og har økonomi og en sæsonplan klar for næste år allerede nu, blandt andet skal man kunne vise udlandsløb og store danske løb for 2018, så der er klare forventninger til næste sæson, når man vil sikre sine ryttere til næste års juniorhold,” mener Jørgen, der også har en tredje vigtig pointe.

”Team Rødovres penge er et blandt flere ’must’ for et juniorhold i Rødovre. Men ligeså vigtigt er det med forældrenes opbakning.”

“De skal forstå vigtigheden af at støtte op om drengene og sporten, for der bliver trukket endnu mere på forældrenes ressourcer, når drengene bliver juniorer. Er alle forældre ikke med til at bakke op, så kan de forældre som bakker op, gå kold og det kan desværre også stoppe et juniorhold, for der er ingen penge i det, så der er ikke andre til at trække læsset end os forældre.”

Succes hos børneholdene

CK Fix har altid haft dygtige børnehold, som er fra U17 og yngre, men de seneste år har udviklingen nærmest været eksplosiv og den ene Danmarksmester efter den anden cykler i CK Fix.

De seneste år har der også været tilgang af ryttere til CK Fix børnehold.

”Det skyldes vores succes, som kommer af en anderledes træning. Min træning er interval-baseret, og det er benhårde intervaller i en kombination af helt korte, altså spurter på 40 sekunder, så man nærmest er ved at kaste op, så 20 sekunders pause, og sådan kører vi eksempelvis fem gange.”

”Det kan også være fire minutters intervaller, hvor man kører det antal watt, man kan holde til i fire minutter. Den form for træning rykkede eksempelvis Benjamin, der på kun 3-4 måneder flyttede sig fra at være nummer 27 i løb til at køre sig frem i præmierækken,” fortæller Jørgen Hertz om sønnen, som er den ene af landsholdsrytterne hos CK Fix U17.

”Det har også stor betydning, at jeg selv har kørt cykelløb, samt at de har nogle stærke holdkammerater at køre med,” mener Jørgen Hertz, der skal beskrive, hvorfor det er fedt at køre cykelløb.

”Det som trækker i cykelløb er svært at definere, for jeg har da siddet i stiv kuling og regn med blodsmag i munden og tænkt: hvorfor er det lige, jeg gør det her? Men det er vel noget med at presse sig selv og tilfredsstillelsen ved at det lykkes, samt kammeratskabet og oplevelserne. Og så må man ikke glemme kicket, når man kører først over stregen, det er nærmest ubeskriveligt,” forklarer den 48-årige Jørgen Hertz.

På cyklen 5-6 dage om ugen

Ligesom andre sportsgrene falder mange ryttere fra, når de kommer i de sene år af teenagealderen.

Sandsynligheden for at flere falder fra inden de er 20 år er stor. Derfor er det også vigtigt, der er en stor gruppe hos os. Jeg tror, de falder fra, fordi de realiserer, de ikke bliver professionelle cykelrytter. Jeg synes bare, det er så ærgerligt, når de stopper fuldstændig og slet ikke har noget med sporten af gøre længere.”

”Derfor forsøger vi, i CK Fix, at overholde anbefalingerne fra DCU med hensyn til træningsmængder, så vi træner ikke for meget. Der skal være plads til, at man senere i cykelungdommen kan bygge på. Derfor er kvaliteten i træningen vigtigere end antal timer på cyklen,” forklarer Jørgen, som fortæller om sønnen Benjamins uge.

”Han er på cyklen 5-6 gange om ugen inklusiv løbene i weekenden, sådan er det for vores U17-ryttere. Fredag er fridagen, men Benjamin kører en lille tur på 25-30 km, for lige at holde benene i gang inden weekendens løb.”

DM favoritter

Den stærke stamme af U17-ryttere betyder, at CK Fix kan stille med fire hold til DM for hold.

”Det er jo nogle af Danmarks absolut største cykel-talenter, som vi sandsynligvis også kommer til at se i fremtiden, hvis de fortsætter med at træne rigtigt. Derfor er vi også blandt favoritterne til DM i holdløb,” siger Jørgen Hertz, der vil være en meget skuffet træner, hvis CK Fix ikke kommer hjem en DM-medalje.

”Så må vi, hvilken karat det bliver,” slutter han.

