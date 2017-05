Idrætspriser: Alt for få indstillinger

Sidste år vandt Tobias Hyttel prisen som Årets Idrætsudøver i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

idrætspriser Hvis man skal tro antal indstillede, er der stort set ingen gode idrætsledere eller –udøvere i Rødovre i år. Vi har modtaget seks indstillinger totalt, og der er fire kategorier. Sidste chance er på torsdag.

Af Peter Fugl Jensen

Får dommerkomiteen ikke en indstilling, så kommer man ikke i betragtning til en af de ærefulde og traditionsrige priser udgivet af FIR i samarbejde med lokalavisen.

• Årets Idrætsudøver i Rødovre

• Årets Idrætsleder i Rødovre

• Årets Idrætstalent i Rødovre

Samt den nye pris

• Årets Unge Idrætsleder i Rødovre

Vi har i alt modtaget seks indstillinger til de fire priser.

Men husk, at man kan indstille til og med på torsdag den 11. maj klokken 14.

Årets Idrætsudøver

Der er kommet en indstilling til denne pris, og det er ’den forsvarende’ idrætsudøver fra 2016, Tobias Hyttel, fra Hwarang Rødovre Taekwondo Klub, som er indstillet.

Mon ikke der kommer flere, for Deres skribent vil da mene, at eksempelvis Rødovre Håndboldklubs damer, der rykkede op i 1. division, bør indstilles, ligesom Avartas 2. divisions-mandskab, der kæmper om oprykning til 1. division, har haft et flot år siden sommeren 2016.

Rødovre Floorball Club, der spiller DM-finale den 20. maj, er en oplagt kandidat til en nominering eller måske en af holdets profiler, som også er en af de bærende kræfter på landsholdet.

Det kunne også være Mighty Bulls Steffen Klarskov, som i øjeblikket er med til VM i ishockey med det danske landshold, som spiller i Køln.

Og så er der alle de andre flotte præstationer, som I læsere skal hjælpe os i dommerkomitéen med at huske. Så indstil endelig, for det kræver en indstilling, før man kommer i betragtning til prisen.

Årets Idrætstalent

ROGs mikro 1. divisions hold, der vandt SM, sølv til Forbundsmesterskaberne og skal deltage til DM i Århus den 27. maj.

Lucas Klint er en 13-årig dreng fra Hwarang Rødovre Taekwondo Klub, som vandt DM, NM, guld til German Open, bronze til President Cup og skal repræsentere Danmark ved EM og VM i efteråret.

Årets Idrætsleder

Taekwondoklubben fra Højnæsvej, Hwarang, har været gode på tasterne, for klubben har også indstillet en leder. Det er formanden og træner Tarik Abu Setta, der er indstillet af klubben efter næsten 25 års frivilligt arbejde i klubben.

ROGs Mille Reinholdt Groth er indstillet som den anden i denne katergori. Hun er træner for klubbens succesfulde U10 mikro hold, der har kvalificeret sig til DM.

Årets Unge Idrætsleder

Her skal man være under 18 år for at kunne modtage prisen, og her har vi modtaget en indstilling. Det er den 16-årige Patrick Andersen fra Avarta, der er træner i klubben.

Indstillingerne skal fremsendes til Rødovre Lokal Nyt senest på torsdag den 11. maj klokken 14, gerne på mail til: peter@rnn.dk, men man kan også benytte avisens facebookside, hvor man kan indstille i kommentarfeltet under artiklen, som handler om idrætspriserne.

Det er også muligt at deltage via rnn.dk, hvor der er en tilmeldingsformular under Idrætspriser 2017.

