SM til RFC

Øverst fra venstre ses holdleder Niels S. Nielsen, træner Ronni Mathiassen, August Mathiassen, Rasmus ”Razz” Schjerlund Nielsen, Rasmus Bømervang, Kasper Andersen, Mikkel Andersen og Træner Andreas Kleczewski. Nederst fra venstre er det Niklas Jensen, Rikard Jørgensen, Mark Bastrup, Marius Mathiassen (U11), Magnus Erleben (U13), Mathias Madsen (U13) og Oliver Madsen (U13). Foto: Privat

floorball RFC blev sjællandsmestre for U15 drenge.

Af Peter Fugl Jensen

Til trods for en smal trup har RFC sikret sig SM for U15 drenge, selvom de har suppleret truppen med spillere fra klubbens U11 og U13 hold, alligevel vandt Rødovre Floorball Club suverænt U15 rækken.

”Det skyldes holdets styrke som er sammenholdet,” siger træner Ronni Mathiassen. Han fortsætter:

”Når vi var mest pressede, stod alle sammen og vandt de afgørende kampe. Derudover har vi nogle af Danmarks bedste individualister, der kan gøre forskellen i de tætte kampe. Så vi glæder os over endnu en fantastisk sæson af klubbens unge talenter og måske kommende 1. holdsspillere,” spår Mathiassen.

