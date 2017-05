CK Fix tronede igen

Joshua Gudnitz da han kører over stregen i Lejre. Foto: Brian Poulsen

cykelløb Når nogle af landets bedste U17 ryttere er samlet i den samme klub, så vælter det ind med førstepladser. Sådan var det også i weekenden, da CK Fix vandt i både Køge og Lejre. Hos U15 var Gustav Wang på podiet begge dage.

Af Peter Fugl Jensen

”Det er jo ved at være en ret god vane at fortælle om podieplaceringer efter hver weekend, og denne weekend skal Rødovre Lokal Nyt da heller ikke snydes,” indleder Gunver Sommer, som repræsenterer CK Fix. Hun fortsætter:

”Lørdag blev der kørt løb i Køge og søndag i og omkring Lejre. Lørdag blev CK Fix’s U11 pige Emma Sophie Nielsen nummer 5, mens de fire CK Fix’ere hos U13 drenge leverede et godt løb og kom med feltet hjem. Bedst placeret blev Adam Brandt Jakobsen, som blev nummer 16.”

”Hos U15 var det igen Gustav Wang på færde, da han blev nummer tre i en spurt mellem 16 ryttere.”

”Hos U17’erne skulle løbet afgøres mellem rytterne i et 11 mand stort udbrud, hvoraf de seks ryttere var fra CK Fix. Det gav gode forhåbninger, og det lykkedes da også for drengene at hente et par podiepladser.”

”Kasper Andersen vandt for anden weekend i træk, nærmeste forfølger var holdkammeraten Tobias Lund Andresen. De øvrige CK Fix ryttere var Benjamin Hertz nummer 4, Sebastian Andreasson nummer 7 og Joshua Gudnitz nummer, mens Thorolf Rønhede blev nummer 11,” fortæller Gunver Sommer.

Gudnitz sejrede

Søndag blev der rullet på landevejene syd for Roskilde, med start og mål i Lejre.

”Gustav Wang blev nummer to for U15 og ligger nu klart i spidsen i den samlede stilling for alle danske U15 ryttere med statistik. Med syv sejre i år er han 40 point foran nummer to på listen, som er en rytter fra Herning Cykelklub,” forklarer Gunver Sommer. Hun fortsætter om U17 truppen:

”I U17 feltet var CK Fix igen med, hvor det skete. Et udbrud med 14 ryttere kom af sted cirka halvvejs i det cirka 60 kilometer lange løb.”

”Ligesom dagen før var 6 CK Fix ryttere med i udbruddet, som holdt hjem og resulterede i endnu en sejr til rødovredrengene. Joshua Gudnitz, som skiftede til CK Fix fra CK Kronborg i sidste sæson, sejrede foran en rytter fra Lyngby, mens endnu en CK Fix’er Anton Hermann kom ind på 3. pladsen.”

”Anton er også en af de relativt nye stærke ryttere hos CK Fix. Han kom til klubben sidste år fra Ordrup CC,” fortæller Gunver Sommer.

De øvrige CK Fix’ere i udbruddet placerede sig således; Nummer fem Sebastian Andreasson, nummer 8 blev Tobias Lund Andresen, nummer 10 blev Thorolf Rønhede og Kasper Andersen blev nummer 12.

Joshua Gudnitz er, ud over landevejscykling, også en stærk cykelcross rytter. Han blev nummer to til DM for U17 i januar i år, kun besejret af klubkammeraten Tobias Lund Andresen.

kommentarer