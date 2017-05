Salget halter på Tivoligrunden

Der er solgt ni boliger på Tivoligrunden. Ejerne af grunden forventer, at byggeriet begynder i løbet af de kommende måneder. Foto: Arkiv Foto: arkiv

tivoligrunden Ni boligkøbere har på nuværende tidspunkt sat deres underskrift på en af de i alt 45 luksusboliger i DamhusParken. Det er færre end forventet, men det får ikke ejerne af grunden, ejendomsselskabet Proximus, til at ryste på hænderne.

Af Christian Valsted

Damhus Tivoli er passé og den store grund ved Damhushussøen på Auroravej er ryddet og gjort klar til boliger, men det går ikke helt så hurtigt med at få skudt de kommende townhouses og ejerlejligheder af sted, som ejerne havde håbet.

I skrivende stund er der solgt ni boliger på grunden og det er færre end Proximus havde regnet med.

”Vi havde oprindeligt aftalt, vi ville begynde byggeriet, når der var solgt 15 boliger, men vi synes alligevel, vi er på et fornuftigt niveau, så vi forventer at begynde arbejdet inden længe,” siger Proximus’ administrerende direktør, Jes J. Petersen.

Køberne kommer

Jes J. Petersen fortæller, at byggeriet har været mere komplekst end normalt, men at de sidste detaljer i projekteringen er faldet endeligt på plads.

”Med lidt held er vi i gang om en måned, og min erfaring siger mig, at ligeså snart vi går i gang, bliver der solgt flere boliger, så det bekymrer mig ikke, vi har solgt ni boliger,” siger Jes J. Petersen.

