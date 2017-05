Kom med bag facaden på Borgen

Hvis du vil med Søren Søndergaard på rundvisning på Christiansborg skal du tilmelde dig på peter.mikkelsen@rk.dk. Der er kun 50 pladser. Foto: Brian Poulsen

politisk rundvisning Hvad sker der egentlig på Christiansbog, når kameraerne er slukket og politikerne slapper af? Dét kan du få svaret på, når vi, sammen med Enhedslisten Rødovre, inviterer til læserarrangement på magtens højborg.

Af André Bentsen

Nu kan du komme med på Borgen bag facaden. Få steder er så eksponeret, terrorsikret og syltet til i rygter og intriger som Christiansborg. Derinde hvor politikerne taler og beslutter, hvor medierne interviewer, rapporterer og analyserer.

Om kontanthjælpsloft, social dumping, nedsatte dagpenge og kvoteflygtninge for nu ikke at skrive om så usexede ting som tyveplaner og kommunernes økonomi.

Men hvordan ser der egentlig ud derinde? Også bag facaden, hvor kame-

raerne ikke filmer? Og når mørket sænker sig og fotograferne er gået hjem? Det giver vi dig nu chancen for at finde ud af, når vi inviterer til rundvisning sammen med Enhedslistens Søren Søndergaard, der kender hver eneste krog af den gamle kongeborg.

Det sker mandag den 15. maj fra klokken 17 til 19, hvor folketings-

medlem fra København Omegns Storkreds, Søren Søndergaard, viser rundt og fortæller både meget alvorlige historier, men også en del røverhistorier fra livet på gangene og i mødelokalerne.

“Med en rundvisning af Søren Søndergaard får du ikke blot faktiske og hi-

storiske kendsgerninger, men også skarpe politiske kommentarer og anekdoter fra det daglige arbejde på Christiansborg,” lover Peter Mikkelsen fra rødovreafdelingen.

Vi mødes ved Christiansborgs hovedindgang klokken 16.45, men du skal tilmelde dig på forhånd, da der kun er plads til 50 tilmeldte efter først til mølle princippet. Tilmelding sker til

peter.mikkelsen@rk.dk .

