Varme hveder på Volden

Det berømte feltkomfur, 'gullaschkanon', bliver også rullet ud til arrangementet, der begynder klokken 18 på torsdag på Vestvolden. Foto: Arkiv

hveder og gullasch Hvis du ikke har noget at foretage dig torsdag aften, kan du slentre en tur ned til Volden, hvor der er varme hveder, lokale militær- historier og guidede ture rundt i området.

Af Christian Valsted

Ingen Stor Bededag uden hveder på Vestvolden. Igen i år er det store skyts rullet ud, og, ud over en varm hvede, er der mulighed for at opleve militærhistorie, natur og få en guidet rundvisning på volden.

”Vi besøger for eksempel Hvissinge Batteri og andre af de renoverede bygninger. Medbring gerne en lommelygte, da der kan være mørkt i kasematterne på volden.”

“Alle – også børn – er meget velkomne. De vil elske turene i de hemmelige, spændende militære anlæg,” udtaler Jann Larsen fra Naturfredningsforeningen.

Gratis for alle

Det er fuldkommen gratis at deltage denne forårsaften på Vestvolden, og der er lagt op til en hyggelig aften på Stor Bededags aften torsdag den 11. maj klokken 18.

Mødestedet er på Voldgaden ved den røde træbygning, Artillerimagasinet. Aftenen arrangeres af Rødovre Kommune, Oplevelsescenter Vestvolden i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Agenda 21 Gruppen i Rødovre.

kommentarer