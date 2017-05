Rødovre Kommune afviser ikke ny uafhængig analyse af alenetid

Debatten om alenetid i kommunens institutioner har kørt siden marts måned. Foto: arkiv

alenetid Forældre vil have pædagoger og kommunen til at finde fælles fodslag i spørgsmålet om alenetid.

Af André Bentsen

Kommunen og fagforeningen sidder og kaster hver deres undersøgelse i hovedet på hinanden. Det fremmer ikke debatten, og det løser ikke de problemer, der nu engang er de forskellige steder med alenetid.”

Sådan siger formand for forældrebestyrelsen i Tjørneparken, Thomas Renneberg, om den seneste tids diskussioner om forholdene i børnehaver og vuggestuer.

Han foreslår, at parterne holder op med at sidde på hver deres side af forhandlingsbordet og én gang for alle bestiller en uafhængig analyse af de faktiske forhold i kommunen, for der er ærlig talt behov for et fælles grundlag at diskutere ud fra.

Fra kommunens side hilser man forslaget velkommen.

”Det koster selvfølgelig penge, men jeg har ikke noget at skjule i forhold til alenetid, så det kan godt gå hen og være det værd at få et fælles udgangspunkt,” siger udvalgsformand Flemming Lunde Østergaard Hansen.

”Min interesse er, at de voksne er der samtidig med børnene. Jeg tror aldrig, en undersøgelse vil blive den sidste på det her område, men vi vil gerne have BUPL og FOA med, når vi planlægger en undersøgelse af de ansattes vilkår. Det skulle så være på et tidspunkt i efteråret, hvor det er en normal måned, så man laver en undersøgelse, hvor man er enige om, hvad grundlaget er,” tilføjer han.

Gør noget ved de fem procent

Blandt pædagogerne er der også et ønske om et fælles grundlag, men man er ikke sikre på, at det er en ny undersøgelse, der er brug for.

”Jeg kunne godt tænke mig, vi lod være med at kaste undersøgelser i hovedet på hinanden, og i stedet satte os ned og fandt ud af, hvordan vi kunne gøre vilkårene bedre for vores ansatte og vores børn,” siger fællestillidsmand, Lena Grønsund.

Hun påpeger, at der trods alt er fælles ting i kommunens egen undersøgelse af sig selv, og pædagogernes egen undersøgelse af sig selv.

”Vi er alle enige om, at der er mindst fem procent af tiden, hvor pædagoger er alene uden at kunne tilkalde hjælp. Det kunne vi bruge som udgangspunkt til en snak, og så få kigget på normeringer og tilrettelagt arbejdet på en

måde, så vi kan gøre de ting, kommunen gerne vil have, vi gør, men som vi ikke kan med de ressourcer, der er til rådighed nu,” tilføjer hun.

