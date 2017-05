Borgere skylder halv milliard

4377 borgere har tilsammen en enorm gæld til SKAT. Foto: Bee-Line

penge 4377 borgere har tilsammen en enorm gæld til SKAT.

Af Rasmus Kristensen (Praktikant)

Rødovre Kommune ligger på en mindre flatterende 9. plads ud af landets 98 kommuner, når det kommer til gæld til SKAT. Det skriver TV2.dk.

Det er 4.377 borgere, som må sidde tilbage med røde ører. De skylder nemlig tilsammen intet mindre end en halv milliard tilsammen. Eller helt præcist 532.217.303 kroner, hvilket betyder, at hver person skylder 121.594 kroner i gennemsnit. Det svarer til, at hver borger skylder 14.005 kroner i gennemsnit. Det er ikke kun i Rødovre, der findes skyldnere til SKAT. Det er kommet frem, at SKAT mangler at inddrive 100 milliarder kroner, men det forventes kun, at SKAT kan få inddraget 20 procent af det store beløb.

