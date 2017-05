Regeringen truer Rødovres nybyggeri

Det kan blive en dyr fornøjelse for Rødovre Kommune at bygge nye anlæg i fremtiden. Billedet er fra 'spadestikket' sidste efterår på Plejehjemmet Ørbygård. Plejehjemmet moderniseres for mere end 200 millioner. Foto: arkiv

i fare Regeringen vil sætte tommelskruer på kommunerne og straffe dem, hvis de bruger for mange penge på nye anlæg. Men kommuner som Rødovre har brug for tillid og rammer til at handle i, mener borgmester Erik Nielsen.

Af Christian Valsted

Med 5000 nye indbyggere på vej over de næste par år, er der brug for massive investeringer i institutioner og logistiske anlæg. Noget der i fremtiden kan blive et større puslespil at bygge på grund af de sanktioner, som regeringspartierne truer med at indføre over for kommunerne, hvis de ikke kan overholde den økonomiske ramme for budgetterne.

“Det er for sent at stramme op over for kommunerne i år. Men fra næste år er både Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti indstillet på at indføre straffesanktioner over for kommuner, der overskrider budgetterne,” siger Venstres skatteordfører Kristian Jensen til DR. Den nye trussel om sanktioner, der vil føre til, at kommunerne bliver trukket i bloktilskud, får nu Rødovres borgmester til at efterlyse mere tillid til kommunerne.

“Det er en rituel stammedans. Regeringen siger, at kommunerne har masser af penge, mens kommunerne siger, det koster flere penge at levere de ting, folketinget kræver,” siger Erik Nielsen (S).

Brug for rummelighed

Borgmesteren kan godt forstå, at det ændrer forudsætningerne for landets økonomi, hvis kommunerne bruger for mange penge samlet, og arbejdsmarkedet overophedes.

“Men det er ikke kommunerne, der bruger mange penge på anlæg. Det er staten og regionerne,” siger Erik Nielsen.

Han efterlyser en større sammenhæng mellem behov og muligheder.

“Vi har en enorm vækst i Rødovre, derfor har vi brug for en rummelighed i budgettet, så vi kan levere den nødvendige service til borgerne, men det gælder også de kommuner, der ikke har samme vækst. De skal have mulighed for at investere og tiltrække borgere og virksomheder,” mener borgmesteren og uddyber:

“Der bliver brugt færre penge i kommunerne, fordi vi ikke vil overskride grænsen, men når alle

gør det, betyder det et milliardbeløb mindre i service til borgerne. Det er tudetosset. Vi skal

have tilliden tilbage til kommunerne, så de kan levere varen. Desværre er der bred enighed i Folketinget om, at de igen skal bruge sanktioner til at vise deres berettigelse derinde.”

