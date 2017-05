Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: arkiv

chrumme I år har det været 1. maj igen. Vanen tro afholdes det i Rødovre, på Rødovregaard klokken 07.00! Det er for tidligt for mig. Min hjerne virker ikke før tidligst klokken 08.00 – ja, og så skal det være varslet i god tid i forvejen. Og man skal helst ikke starte med at synge.

Af Christian Valsted

I år har der været meget snak om 1. maj. De borgerlige ser gerne, at ”arbejderne” selv betaler for denne fridag. Andre – mere royale – liberalister mener, at fridagen skal rykkes til Dronningens fødselsdag. Den mest superliberale af dem alle – Joachim B. Olsen – mener, at den helt skal afskaffes. Mest fordi, at ”Kuglestøderen” ikke kunne få sit yngel passet i børnehaven. Der misforstod hans kongstanke om selv at tage ansvar, og ikke forvente det offentlige skal tage sig af dig. Så er det jo bare ærgeligt, at Uber er blevet lukket, ellers kunne han have proppet ungerne ind i en Uber og lade dem køre rundt i ring i 8 timer.

Argumentet for at ”aflyse” 1. maj, var blandt andet, at tiden er løbet fra ”arbejderkamp”. Så forstår jeg ikke helt tanken bag at flytte fridagen til Dronningens fødselsdag. Jeg mener, vi afskaffede da enevælden, før vi fik arbejdsmarkedsreformer. Hvis man mener, at flugten fra fagforeningerne beviser, at 1. maj er ”outdated”, så ved jeg ikke, hvad der skal ske med påsken, pinsen og Julen.

OK, jeg har aldrig drukket mig stiv i Fælledparken 1. maj. Men det har jeg så heller ikke gjort i kirken til påske.

Jeg møder dog en del

unge mennesker, som mener at fagforeningerne og 1. maj er håbløst gammeldags. Jeg er ikke selv fagforeningsmand, men jeg kan sgu da godt se en sammenhæng. Det er så der, hvor jeg minder dem om, at hvis de spørger deres arbejdsgiver, så er han eller hun helt sikkert med på, at du arbejder længere, dropper dine 6 ugers ferie, dine dagpenge og din barselsorlov. Jeg er faktisk sikker på, at du også kan få lov til at arbejde om lørdagen og kravle på stilladser med tophue og klip-klappere. Ja, og kør sgu da bare i lastbil til du segner – eller klapper en cyklist.

Om man er blå, rød, mørkeblå eller mørkerød, så skal man ikke glemme, at alle de goder vi har i dag, kommer fra tidligere generationers og fagforeningers kamp for bedre arbejdsvilkår.

Det skal sgu da fejres.

Jeg vil da gå så vidt at sige, at vi 1. maj også hylder arbejdsgiverorganisationerne. Uden dem var det lidt svært at forhandle noget.

Så lige som vi sætter lys i vinduet 4. maj og fejrer Danmarks befrielse, så kan vi skam også godt kippe med flaget 1. maj, for at vi i Danmark har tålelige arbejdsforhold.

