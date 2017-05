Avarta strålede i vigtig kamp

Der blev begået straffespark mod Peter Benjaminsen i denne situation, men Christian Offenberg misbrugte den store mulighed. Foto: Brian Poulsen

fodbold For sjette kamp i træk gik Avarta fra banen med point. Denne søndag med tre af de vigtige i topkampen mod Kolding. Dermed har Avarta spillet sig forbi Kolding og op på rækkens tredjeplads.

Af Mike Hjulmand

Det var en ny alt-eller-intet-kamp for Avarta, da der igen var utrolige vigtige point på spil om pladserne, der giver adgang til oprykningen.

Avarta så i den grad ud til at være et hold, man skal regne med i oprykningskampen i de sidste syv runder, for hjemmeholdet kom godt ud og meget af spillet foregik på Koldings banehalvdel.

Men efter 20 minutters spil tilfaldt kampens hidtil største chance og det var til udeholdet. Et indlæg blev smidt ind fra venstre side, men heldigvis, for Avarta, gik bolden forbi mål.

Flere hurtige afleveringer mellem Avartas spillere fik Koldings forsvar ud af kurs og Peter Benjaminsen gik i græsset inde i feltet. Dommeren tøvede ikke og tildelte Avarta muligheden for at score på spillets største chance, nemlig straffespark.

Christian Offenberg, der snart har ry for at score konstant på græsset i Espelunden skulle eksekvere. Men hjemmeholdets fans fik ikke lov til at juble over en scoring i denne omgang, for Koldings keeper læste Offenberg og reddede flot.

Godt et kvarter senere var der igen fare på færde i jydernes felt. En bold blev ikke clearet ordentligt, så Jetmir Aslani fik opsnappet bolden, som blev sendt fladt ind i fødderne på Saban Özdogan, der sendte ekstrem glæde igennem Espelunden, da han sendte bolden i mål. Glæden var heller ikke til at tage fejl af hos målscoreren selv, da han spurtede ud mod tribunen og kastede sig i græsset med holdet omkring sig. Avarta fik endelig belønningen for en fremragende første halvleg.

Stadig med taktstokken

Avarta forsatte med deres gode spil med bolden, men efter få minutter brændte det på hos Avarta. En farlig kontra fik Kolding sat i værk, de kom afsted tre mod en, men Malik Conradsen fik flot læst afleveringen helt ind i feltet og givet hjørnespark. Avarta fik anden halvlegs største chance med et skud på træværket.

Det var som om, Kolding ikke havde kræfterne til sidst, for virkelig at få sat Avarta-mandskabet under pres.

Avarta kunne derfor fuldt fortjent tage til takke med tre point, efter en, især i 1. halvleg, flot indsats, eller cheftræner Benny Gall kalder det:

”Verdensklasse. Første halvleg er jeg ekstrem tilfreds med, det synes jeg næsten tangere verdensklasse på vores niveau. Vi gør næsten ikke noget forkert udover ikke at score nok mål,” sagde Gall, der glædede sig over de tre point.

Der blev givet debut til en tidligere kending af dansk fodbold, da Thiago Pinto Borges blev skiftet ind. Han har tidligere tørnet ud for Esbjerg og FC Vestsjælland i Superligaen.

Næste hjemmekamp er søndag den 21. maj klokken 13, når Kjellerup kommer på besøg i Espelunden.

Men allerede på søndag skal Avarta i aktion, når sæsonens formentlig sværeste kamp venter. Avarta skal nemlig på besøg hos topholdet Thisted, der suverænt fører rækken. I de sidste syv kampe har Thisted forladt banen som vinder, og har en forrygende målscorer på 19-0.

Sidst der blev scoret mod Thisted var den 26. marts, da de spillede 1-1 i Espelunden.

