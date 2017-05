RH styrker organisationen

Peter Jagd glæder sig over sin nye stillingen i RH. På billedet skyldes glæden, at RHs damer rykkede op i 1. division. Foto: Privat

håndbold Rødovre Håndboldklub har, frem mod sæsonen 2017/18, oprustet på flere punkter for at klubben kan fortsætte den positive udvikling.

Af Peter Fugl Jensen

Peter Jagd er blevet deltidsansat som udviklingskonsulent i Rødovre Håndboldklub pr. 1 maj 2017,” oplyser Rødovre Håndboldklub i en pressemeddelelse. Der står ydermere:

”Peter skal det kommende år stå for, at alle spillere i Rødovre Håndboldklub får de bedste muligheder for at udvikle sig. Ligeledes skal der også være fokus på trænerudviklingen, så også trænerne i Rødovre Håndboldklub har mulighed for at udvikle sig.”

“Jeg var aldrig i tvivl om, at stillingen var en spændende mulighed for at rykke Rødovre Håndboldklub. Selvom vi længe har været inde i en god udvikling, ser jeg gode muligheder for at lægge yderligere lag på. Her vil vi både opgradere udviklingen af trænere og spillere, samt gøre klubben endnu mere attraktiv for spillerne at være i. Jeg glæder mig meget til at bidrage til klubbens fremadrettede udvikling,” siger Peter Jagd om ansættelsen som udviklingskonsulent.

Peter Jagd fortsætter desuden som træner for klubbens dameafdeling. 1. damesenior skal i den kommende sæson spille i 1. division.

Michael Nielsen og Ronald Wozinak fortsætter også den kommende som trænere for damesenior.

Rikke Borup og Mads Dirksen fortsætter deres arbejde som henholdsvis holdleder og fysioterapeut. Troels Brøns vender tilbage til Rødovre Håndboldklub efter otte års fravær. I den kommende sæson skal han træne klubbens U18-piger, som i denne sæson blev nummer 4 ved U18-DM.

Herrerne

I herreafdelingen er Troels Munch og Jonas Jensen blevet ansat til at stå i spidsen for klubbens 1. hold.

”Troels er en ægte RH-mand og har været i klubben som både træner, seniorspiller og ungdomsspiller,” siger Thomas Anker, som er næstformand i Rødovre Håndboldklub. Han fortsætter om Jonas Jensen:

”Han kommer til fra Ajax København, hvor han i denne sæson har været træner for Ajax’ U18 drenge. Ligesom Troels har han også tidligere spillet i Rødovre Håndboldklub.”

”Bent Pedersen har valgt at fortsætte som holdleder for herreholdet. U18-drengene fortsætter med det stærke team omkring holdet bestående af Jeppe Bloch Lauridtsen, Bo Stage og Jacob Bønnelykke, og en mindre rokade blandt de tre har givet plads til et gensyn med Nils Greve, der bliver afdelingsansvarlig for U18-drengene.”

Foruden trænerne har Rødovre Håndboldklub til den kommende sæson tilknyttet både målmandstræner og fysisk træner.

Troels Brøns, der også skal være U18-pige træner, skal også fungere som målmandstræner for de mest træningsivrige målmænd i klubben. Klubben har ligeledes tilknyttet Thomas Seifert, som i den kommende sæson skal fungere som specialist for den fysiske træning. Thomas Seifert er til daglig gymnasielærer på Virum Gymnasium med idræt som hovedfag, og har lavet ph.d. i arbejdsfysiologi, som omhandlede hjernens blodtilførsel og stofskifte under fysisk aktivitet og træning.

Rødovre Håndboldklub glæder sig også ovar, at man har forlænget sponsoraftalerne med henholdsvis Rødovre Fitness Club og Rødovre Fysioterapi og Træning.

kommentarer