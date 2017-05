I Græshoppen lever børnene op til institutionens navn og leger sundheden ind med hop og dans. Foto: Brian Poulsen

bevægelse I Græshoppen lever børnene op til institutionens navn og leger sundheden ind med hop og dans.

Af André Bentsen

Selvom man er lille, kan man godt lære, at sundt er sjovt. Sådan var budskabet også, da børnene i den knaldrøde institution Græshoppen fik besøg af Hoppeline og Frækkefrø. To kæmpebamser med hang til bevægelse og dans. Børnene i Børnehuset Græshoppen har sammen med børn fra 800 andre danske daginstitutioner nemlig hoppet, danset og løbet sig gennem efterår og vinter sammen med figurerne fra Hoppeline-universet.

Derfor var begejstringen også stor, da musikpædagogen Camille slog an på den lille bungotromme.

Straks begyndte børnene at hoppe helt af sig selv, og sådan er det hver gang.

” De har alle sammen rytme, og man kan ikke lade være med at danse, når nogen slår på tromme. Vi hopper og danser altid i en rytme. Vi får det sjovt automatisk, uden at vi på forhånd siger til dem, at det er dét, der skal ske. Det skal være lystbetonet at bevæge sig og lege,” siger hun og slår armene ud med den dansende børneflok som bevis.

Hoppeline er et sundhedsprojekt målrettet de ældste børnehavebørn, men også de yngste kan være med. Hjertet i Hoppeline er aktiverende fortællinger, hvor børnene sammen bevæger sig til en fortælling, der læses op på legepladsen.

Målet er at få mere fysisk bevægelse ind i hverdagen for de mindste, og som projektets slogan ’sundt er sjovt’ antyder, så leger børnene sig til en mere aktiv dag med Hoppeline.

Motion på den sjove måde

Glæden ved at røre sig, fantasi og medbestemmelse er nøgleord for projektleder Lise Hostrup Sønnichsen, for sundhed handler ikke kun om gulerødder og motion.

”Hoppeline handler for mig om bevægelsesglæde, især glæden ved at røre sig sammen med andre, uanset hvor god man er, og hvordan man ser ud. Børnene skal ikke gøre noget bestemt på en bestemt måde, men de kan bare leve sig ind i fortællingen eller musikken og på den måde få lyst til at bevæge sig,” forklarer hun.

Den indlevende musikpædagog i Græshoppen er da heller ikke i tvivl om, at projektet og musikken gør pædagogernes arbejde lidt nemmere og sjovere.

”Pædagogerne arbejder i forvejen med de her ting, men jeg ved, at det bliver nemmere, når der er værktøjer, der kan sættes tingene ind i en ramme. Nogle bruger det på legepladsen, andre i løbet af en uge eller i et bestemt forløb. Pointen er, at pædagogerne skal være med på børnenes præmisser, så udvikler de sig mere, når fantasien pirres,” understreger hun.

kommentarer