Torsdag den 4. maj giver De Strandede Hvaler, der her ses på tur i deres yndlingsby Ceriana i Italien, koncert i Grøndalslund Kirke. Foto: Presse

SANG OG FÆLLESSKAB: Nogle gange er navnet på en forening bare så perfekt, at det er nytteløst at prøve at finde på en bedre overskrift. Og nej, de strandede hvaler er ikke en fiskeklub. Til gengæld giver de koncert torsdag den 4. maj i Grøndalslund Kirke.

Af André Bentsen

Det siges, at noget af det smukkeste man kan komme til at høre i denne verden, er hvalernes sang.

Helt så eksotisk (og vådt) bliver det ikke torsdag den 4. maj, når ‘De strandede hvaler’ giver koncert i Grøndalslund Kirke.

Til gengæld kommer kirkesalen til at svine med jazz og muntre mennesker.

De Strandede Hvaler er nemlig et kor bestående af medlemmer fra Sejlklubben Sundet, der lidt utraditionelt, for disse sider, har til huse på Svaneknoppen i sejlklubbens frokoststue yderst på molen i lystbådehavnen Svanemøllen.

Når de alligevel er skyllet op på land her i Rødovre Lokal Nyt skyldes det en massiv repræsentation af sangere fra Rødovre.

“Vi er mange, der kommer fra Islev Skoles pigekor, som det hed i 60’erne. Vi har fundet hinanden og fundet sammen i ‘De strandede hvaler’, der bygger på relationer, venskaber og kærlighed til sang og musik,” siger Else Lya Hansen.

Koret er en blandet flok af lystsejlere og landkrabber, der har fundet sammen om det at synge fire stemmige sange.

“Vores repertoire er en blanding af klassiske værker blandt andet af Niels W. Gade og Mozart, danske sange og svenske viser. Det startede for 17 år siden,” siger Else, der godt tør afsløre, at det ikke er omfanget på kormedlemmerne, der ligger bag det lidt sjove navn.

“I de lange vinteraftener, hvor bådene er på land, blev der sunget lidt sømandssange og andre vemodige sange, når sejlerne var samlet til mere uformelle møder i sejlklubbens frokoststue helt ude på molen. Når bådene er på land, ligner de strandede hvaler,” siger Else og fortsætter:

“Der opstod så et ønske om at danne et kor, og som sagt så gjort. Nu var der så også behov for at supplere med syngende landkrabber. Vi fra Rødovre er blevet ‘indfanget’ og synger nu med på fjerde år.”

Koret består nu af 36 glade amatørsangere. Vi øver stadig i sejlklubbens frokoststue, som vi hver torsdag aften i vinterhalvåret ommøblerer til en lille korsal.

På verdenshavene

I de seneste syv år har koret været ude at rejse i Europa, for at møde andre kor.

“Vi har bl.a. været på Isle of Wight, hvor vi sang med et andet sejlerkor i byen Yarmouth. I år går turen til Ceriana, en lille by i Italien i Ligurien. Vi har et helt specielt forhold til denne skønne by, og det er tredje gang, vi skal derned,” siger Else Lya Hansen, som glæder sig helt vildt til torsdagens koncert på hjemmebanen i Rødovre.

Men hendes budskab er lige så meget at dyrke fællesskabet i kor, som det er at komme forbi og få en god koncertoplevelse.

“Det behøver jo ikke

lige at være vores kor, man melder sig ind i, men jeg vil stærkt opfordre alle til at finde og nyde fællesskabet i et kor. Man bliver glad i hele kroppen af at synge, og så giver det en ekstra velvære at skabe noget i en gruppe sammen med andre,” understreger hun.

Ny dirigient i Grøndalslund Kirke

Koret har i år været så heldige at få dirigenten Martin Sejer, som vikarierer for den meget travle faste dirigent, Mikkel Gomard.

“Derfor vil vi meget gerne vise, hvad vi har opnået sammen med Martin, inden turen går til Ceriana. Det sker den 4. maj klokken 19.30 i Grøndalslund kirke, som vi har fået lov til at benytte til vores arrangement,” slutter Else Lya Hansen.

kommentarer