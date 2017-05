CK FIX skifter gear

CK Fix giver de yngste sammenhold og fællesskab i håb om, at de bliver i klubben, når de store juniorhold lokker. Foto: Arkiv

BREDT FELT: Fra at være Sjællands største udklækker af stærke ryttere, vil CK FIX bruge så gammeldags dyder som sjov og sammenhold til at opbygge sit eget juniorhold, der kan køre om kap med de store.

Af André Bentsen

Selvom de med jævne mellemrum sidder en smule uroligt i sadlen i CK Fix, ryster ledelsen ikke på hånden.

Efter en årrække, hvor nogle af landets bedste cykeltalenter har kørt enkeltstart helt til Roskilde for at køre licensløb med de allerbedste, vil CK Fix nu prøve at holde på talenterne.

“Vi har et U17 hold, der måske bliver danske mestre, så målet er at holde på dem og selv skabe en god juniorklub,” fortæller næstformand, Søren Hegn Christiansen.

Glem alt om Epo og vanvittige træningspas. Opskriften lyder på sammenhold og masser af sjov.

“Vi er en børneklub, så der er meget fokus på det sociale. Hvis du gerne vil have dem til at blive gode cykelryttere, skal de have en glæde ved sporten. Når du er ung, er det i høj grad det sociale, der bygger det op. Mange af vores U17 ryttere har deres bedste venner på holdet,” siger Søren og tilføjer, at tankegangen gælder helt ned til de yngste ryttere.

“De kommer væk fra de kasketter, de har fået i klassen. Cykling er en fælles sport, man kan være sammen om i stedet for at være fælles om computerspil,” siger han.

Sund for krop og sjæl

Alle ved, at cykling er en super god måde at få motion på. Det er ikke så slidsomt. Det er godt for krop og muskulatur, og en god måde at komme væk fra hverdagen på, men for rytterne i CK Fix er det også fællesskab.

“Hvis de ikke har kammeratskabet, stopper de med at cykle, når de begynder i gymnasium, hvor der kommer noget nyt og spændende ind i deres liv,” siger Søren Hegn Christiansen.

Han er selv træner på U13 og U15.

“Jeg kan stadig godt følge med dem,” siger han grinende og fortæller, at klubben går meget op i at rytterne kører imod andre på samme niveau.

“Som en forældre sagde, er det vores pligt, de har det hyggeligt, så skal de nok selv få ambitionerne på et tidspunkt, når der kommer licensløb.”

“Måden de har det sjovt på er hele tiden at være i konkurrencer, som man har en chance for at vinde,” understreger Søren Hegn Christiansen.

Klubben fokuserer derfor benhårdt på bredden og fællesskabet, men det er ikke det samme som at eliten bliver holdt tilbage.

“Slet ikke. Vi har en rytter på U15, der nok bliver landets bedste, og vores U17 hold kan godt vinde DM,” siger han.

Men det vigtige er, hvad der sker til træningstimerne på sadlen ved siden af vennerne.

“Det er historierne, der skaber sammenholdet, og sammenholdet, der skaber fremtiden,” slutter han.

