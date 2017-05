En investering i det gode fællesskab

Formand for værestedet, Esther Haugaard, ompolstrer møbler og hun lærer gerne fra sig. Foto: Red.

jubilæum I 2002 havde Rødovre Kommune mulighed for at sælge ’Vandværket’ på Vandværksvej og polstre kommunekassen med millioner. Det gjorde de bare ikke. I stedet investerede kommunen i fællesskabet og forvandlede de tomme bygninger til et værested for byens ældre.

Af Christian Valsted

Det stod ned i stænger, da det åbne værested ’Vandværket’ i sidste uge fejrede 15-års jubilæum, men regn var måske meget passende værestedets navn taget i betragtning.

”Ja, det kan man godt sige, og det ser ikke ud til, at vejret er årsag til, at mange er blevet væk,” siger Esther Haugaard, der er formand for værestedet.

I anledning af jubilæet holdt ’Vandværket’ åbent hus, og der var i den grad rift om lagkagen.

Borgmester Erik Nielsen (S) gav værestedet et par ord med på vejen. Han er glad for, at han, tilbage i 2002, tilbød bygningen til byens pensionister frem for at sælge bygningen for tre millioner, som var bygningens anslåede værdi.

”Det er svært at lave en business case, men jeg synes, det har været det

hele værd. Jeg synes, det er værd at investere i den type fællesskab, og jeg tror, vi, gennem årene, har fået for tre millioner glade borgere,” siger borgmesteren

Datastuer og drejebænke

Værestedet er åbent alle ugens dage fra klokken 9 om morgenen til klokken 21 om aftenen. Alle er velkomne til at blive en del af sammenholdet på Vandværksvej, hvad enten man er til patchwork, møbelpolstring, smykkefremstilling eller bare er sludrelysten over en kop kaffe.

”Vi har et stort socialt netværk, så jeg synes, pensionister skal komme herned i stedet for at sidde derhjemme. Vi er så taknemmelige over, at kommunen har stillet stedet gratis til rådighed for os,” siger Esther Haugaard.

På 1. sal er der mulighed for at få hjælp til brug af computere, iPads og smartsphones. I det store værksted kan man få snavs under neglene ved trædrejebænken og få et godt råd eller to fra brugerne, der selv står for de forskellige aktiviteter.

Erik Hillebrandt var i sin tid en af de bærende kræfter, da de rømmede lokaler i Vandværket blev forvandlet til et brugerstyret værksted eller en fritidsklub for byens pensionister og efterlønsmodtagere.

”Der er masser af hjælp at hente, for der er mange brugere, der har faglig baggrund,” siger Hildebrandt, der selv er udlært værkstedmager.

”Da Erik (Erik Nielsen, borgmester, red.) spurgte om Vandværket kunne være et sted for os, slog jeg til med det samme. Der manglede et sted, hvor man kunne lave ting, der var for store til køkkenbordet derhjemme. Stedet har betydet utrolig meget for mig. Her kan jeg udfolde mig, bruge min fantasi og så er her et fantastisk fællesskab med den helt rigtige jargon,” siger han.



Kagebordet var velbesøgt, da ‘Vandværket’ i sidste uge inviterede til 15-års jubilæumsreception.

