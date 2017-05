Motionsdag for alle i IrmaByen

Stella Teresa har 25 års erfaring med sundhed. Nu træner hun dig i IrmaByen. Foto: Presse

træning For andet år i træk inviterer IrmaByen nye og kommende indbyggere i Rødovres nye bydel og resten af Rødovre til motionsdag søndag den 7. maj foran Kaffetårnet.

Af André Bentsen

Lokal motion og Danmarks bedste juice venter til nye og kommende indbyggere i IrmaByen, der den 7. maj holder motionsdag.

Her kan hele Rødovre lære, hvordan vi kommer i god form ved at bruge vores egen kropsvægt og foretage funktionelle bevægelser, som vi kender fra hverdagen. IrmaByens sundhedsmentor, den anerkendte personlige træner Stella Teresa Halvorsen, vender nemlig tilbage til pladsen foran Kaffetårnet for, i en travl time, at lære os, vi alle kan komme i god form ved udendørs træning. Uden at betale en bondegård i fitness abonnementer.

Stella Teresa har, med stor succes, undervist i denne slags træning i 25 år og hendes mantra er, at ‘denne motionsform er perfekt for alle aldersgrupper’. Om deltagerne er 12 år eller 75 år, får de meget ud af den time, som træningen varer. Stella Teresa har hjulpet mange hundrede almindelige mennesker, atleter og forretningsfolk i at nå deres personlige mål.

IrmaByens motions-app

I samarbejde med Stella Teresa har IrmaByen også udviklet en motions-app, som giver inspiration til udendørs træning. App’en kan hentes gratis i både Apples App Store og i

Google Play. Man skal blot søge på ‘IrmaByen’.

Motions app’en indeholder videoer med øvelser, som man let kan lære, og som ikke kræver andet end lidt træningstøj. Samtidig giver app’en en oversigt over relevante træningsruter i og omkring IrmaByen.

”Vi bygger IrmaByen på værdier som ‘fællesskab’ og ’sundhed’. Her er et mo-

tionsarrangementet perfekt, fordi vi bringer de kommende beboere i Irma-

Byen og indbyggere i Rødovre sammen om nogle sunde og sjove aktiviteter,” siger salgsansvarlig for

IrmaByen, Marianne Pfeifer, som understreger, man ikke behøver at være boligkøber i IrmaByen for at være med til træningen eller for at downloade motions app’en.

Danmarks bedste juicer som belønning

Når deltagerne er færdige med at svede under Stella Teresas kyndige vejledning venter der en belønning i form af friskpresset juice fra Danmarks ukronede juicekonge, Mads Bo, og dennes virksomhed High on Life, som vil lære Danmark at leve sundt af friskpressede grøntsager, frugter og urter.

IrmaByen bliver også spiselig, fordi fællesarealerne bliver plantet til med spiselige bær, urter og frugttræer, som beboerne kan samle ind og måske selv eksperimentere med sunde juicer.

Motionsdagen finder sted den 7. maj Kl. 10-11. Her vil IrmaByens sundhedsmentor, Stella Teresa, bringe Rødovre i god form uden brug af dyre fitness abonnementer.

kommentarer