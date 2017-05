Få kontrol over din angst

Henriette Wang vil med hypnose hjælpe en borger, der lider af præstations- og eller præsentationsangst. "Når man går og tumler med angsten alene, forstærker den sig selv og får mere fylde og substans," siger hun. Foto: Brian Poulsen

hypnose Hvis du får trykken for brystet eller dirrende hænder inden en eksamen eller en vigtig jobsamtale, har vi måske et godt tilbud til dig. I samarbejde med hypnoterapeut Henriette Wang vil vi gerne hjælpe én borger, der lider af præstations- og eller præsentationsangst gennem hypnose.

Af Christian Valsted

Inden længe skal elever landet over til eksamen. For nogle er det en leg at stille sig op foran lærer samt censor og præstere, for andre er det forbundet med stor angst.

Hvis du er en af dem, der får vejrtrækningsproblemer, bare ved tanken om de forestående eksamener, kan hypnosebehandling måske være noget for dig.

I samarbejde med hypnoterapeut Henriette Wang tilbyder vi et hypnoseforløb på tre behandlinger til én borger, der ønsker hjælp til at håndtere angsten.

”Præstationsangst eller præsentationsangst kan opstå, når man ønsker at præstere noget helt særligt. For eksempel til en eksamen, hvor egne forventninger måske er skruet alt for højt op, kravene til dig selv, og formodningen om andres forventninger til dig selv, er urimelige, måske endda tvivlsomme. Tanker om det uvisse og hvad nu hvis skyller ind over dig,” fortæller Henriette Wang, der er certificeret master hypnoterapeut og til dagligt behandler fra sin praksis på Knud Anchers Vej.

Hypnose hjælper

Hvad enten du har præstationsangst eller præsentationsangst, er der hjælp at hente gennem hypnose, fortæller Henriette Wang.

”Fælles for disse to typer angst er, at de kan overvindes, angsten kan neutraliseres, både via visualiseringsøvelser og en forståelse for angsten,” siger Henriette Wang, inden hun tilføjer:

”Der er en grund til, at præstationsangst opstår, det kan begynde i sindet som en fejlprogrammering, hvor det at præstere eller præsentere er blevet farligt og derfor lig med ubehag. Det kan være en gammel oplevelse, noget nogen har sagt til dig på et tidspunkt, det kan være dårlig trivsel i barndommen.”

“Det er de årsager eller grunde, som vi i fællesskab vil bearbejde og komme nærmere, både via samtalen og hypnosen, således at der kommer en forståelse af problemet og det derved kan ’slippes’,” siger Henriette Wang.

