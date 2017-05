Løbetur med smagen af humle

'Rødovre Lokal Løb' besøger Sjøbeck Øl og Vand, når vi løber på fredag. Foto: Arkiv

løbeklubben På fredag løber avisens løbeklub direkte ind i himmeriget for øltørstige sjæle, når vi besøger Sjøbeck Øl og Vand på Korsdalsvej. Og hvem ved, måske det bliver til en lille smagsprøve til dem der begiver sig med på tur?

Af Christian Valsted

Det er en fast tradition, at Rødovre sociale løbeklub, ’Rødovre Lokal Løb’, slutter løbeturen af med en øl på ølbaren ’Det gamle hundebad’, når vi den første fredag i måneden, får pulsen op med en rask løbetur rundt omkring i kommunen. Fredag den 5. maj er ingen undtagelse, men her nøjes vi ikke kun med at slukke tørsten efter løbeturen. Undervejs kaster vi os også over de våde varer.

Sjøbeck Øl og Vand inviterer løbeklubben ind i det allerhelligste, når portene til det store øldepot på Korsdalsvej bliver åbnet for løbeklubbens medlemmer.

”Vi starter selvfølgelig med at få lidt kilometer i benene. Vi er jo en løbeklub, men man må ikke glemme hyggen og vi er jo i høj grad også en social klub, der godt kan lide ’en lille en’, så det bliver en sand fornøjelse at besøge byens store humlegrossist,” siger avisens redaktør André Bentsen.

Hvis du vil med på løbetur, skal du være omklædt og klar til løb på fredag klokken 16.30 foran ølbaren ’Det gamle hundebad’ på Rødovrevej 79.

kommentarer