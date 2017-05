Snus bør lovliggøres

På Rødovre Gymnasium hitter de små tobakspakker under overlæben. Foto: Brian Poulsen

debat Snus er forbudt i Danmark, men tilladt i Sverige. Årsagen er, at forbuddet mod snus er et påbud fra EU som Sverige fik en undtagelse fra da landet blev medlem af EU.

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), EU-ordfører

Den 26. april beskriver Rødovre Lokal Nyt i bekymrende vendinger om at elever på Rødovre Gymnasium bruger snus. Jeg er ikke bekymret. Jeg ville være langt mere bekymret, hvis eleverne brugte røgtobak eller hash.

Videnskabelige undersøgelser viser, at snus er det mindst skadelige tobaksprodukt, der findes og 95-99 pct. mindre skadeligt end røgtobak. I Sverige, hvor hver femte mand bruger snus, og som har Europarekorden i færrest rygere – kun godt og vel 12 procent af befolkningen ryger – er der samtidig den laveste dødelighed som følge af tobaksforbrug og den laveste forekomst af lungekræft i Europa. I Rødovre Lokal Nyts artikel nævnes der en bekymring for en stigning i mundhulekræft som følge af brug af snus. Ifølge WHOs egne tal svenskerne imidlertid også det folkefærd i Europa, der har den mindste forekomst af mund- og bugspytkirtelkræft.

Et bedre alternativ

Det er ganske absurd, at snus er forbudt. Det svarer faktisk til, at man forsøger at komme alkoholisme til livs ved at forbyde letøl!

Heldigvis er der en mulighed for, at snus kan blive tilladt igen, da den britiske high court har oversendt en sag fra det nationale retssystem til EU-domstolen med henblik på udtalelse, idet den britiske high court har vurderet, at EU’s regulering af tobaksområdet ikke er i overensstemmelse med EU’s traktatgrundlag.

Danmark bør afgjort plædere for et ophør af forbuddet mod snus. Der er intet, der tyder på, at snus medfører, at folk begynder at ryge, tværtimod er brug af snus en mere effektiv vej ud af røgtobakken end f.eks. nikotintyggegummi.

Selvfølgelig er det allerbedste, at man holder sig helt fra tobak. Men snus er under alle omstændigheder et langt bedre alternativ end røgtobak.

