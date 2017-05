Loppestøtte i millionklassen

Ole Thomsen, yderst til højre, har arrangeret loppemarked i 25 år. På søndag starter en ny sæson bag Rødovrehallen. På billedet ses sønnike Dan Thomsen, til venstre og Søren Nielsen, der begge er en del af det faste hold bag loppemarkedet. Foto: Privat

loppemarked I 25 år har ragelse, retromøbler og rigtige loppefund skiftet hænder på Avarta og RSIKs loppemarked. Arrangørerne fejrer jubilæet med halv pris på stadeleje, når den nye sæson begynder på søndag.

Af Christian Valsted

Ja, tænk at der er gået så mange år,” siger Ole Thomsen og trækker lidt på smilebåndet. På søndag er det 25 år siden, at han sagde velkommen til stadeholdere og loppekunder på parkeringspladsen i Rødovre Centrum.

Der har været solskins-

dage og søndage, der regnede væk, men Ole Thomsen understreger, at det altid har været en fornøjelse at arrangere loppemarked under åben himmel.

”Det er blevet en livsstil at arrangere disse loppemarkeder. Det er meget givende at møde så mange forskellige mennesker,” siger Ole Thomsen.

Støtter med millionbeløb

Loppemarkedets formål har, lige siden begyndelsen i 1992, været, at samle penge ind til ungdomsarbejdet i Boldklubben Avarta og i de sidste 12 år også til RSIK.

Stadelejen går ubeskåret til ungdomsholdene i de to sportsklubber og gennem årene har de frivillige bag loppemarkedet sendt mere end én million kroner af sted til klubberne.

RSIK modtager hvert år et sted mellem 60- 80.000 kroner i støtte.

”Det er en meget flot gave, og vi sætter stor pris på alle de indsatser, der er med til at udvikle ishockeyspillere i Rødovre. Sponsorater og vores frivilliges store arbejde er med til at levere det samlede produkt, der betyder, at vi har spillere på diverse landshold og vinder medaljer med alle vores ungdomshold til DM,” siger Torben Bergholt, der er formand for RSIK.

Gratis leje fra center og kommune

I dag driver arrangørerne det store loppemarked bag Rødovrehallen på Rødovre Parkvej. For 25 år siden startede loppedillen bag drivhuset i Rødovre Centrum. Loppemarkedet har aldrig betalt leje af området, hverken til Rødovre Kommune eller Rødovre Centrum.

For centerets administrerende direktør, Jesper Andreasen, var det helt naturligt at stille parkeringspladserne gratis til rådighed i 1992.

”Jeg så det som en god mulighed for de frivillige til at tjene penge, og parkeringspladserne stod jo bare tomme om søndagen, så centeret bakkede op om idéen fra starten. Senere begyndte vi at holde søndagsåbent for mange weekender, og det var derfor ikke længere muligt at afvikle loppemarkedet hos os,” siger Jesper Andreasen.

Loppemarkedet flyttede ved årtusindestiftet ned bag Rødovrehallen, og her er der den helt rigtige plads fortæller Ole Thomsen, inden han afslører, at stadelejen i den kommende sæson er halveret.

”Det er jubilæumssæson. Derfor vil vi gerne have udlejet alle staderne,” siger Ole Thomsen. Den nye loppesæson starter på søndag fra klokken 8-14. for yderlige information om stadeleje kan loppemarkedsansvarlig Ole Thomsen kontaktes på tlf: 2023 6582.

Elo Sørensen, billedet, var sammen med den nuværende leder af Rødovregaard, Bent Hansen, sammen med Ole Thomsen, to af initiativtagerne til opstarten af støtteloppemarkedet for ungdommen i Avarta.

