Giv en mor i morgave

SOS Børnebyerne mangler indsamlere i Rødovre. Foto: J. Lugtigheid

INDSAMLING PÅ MORS DAG Det er ikke alle, der er lige så heldige som dig. Overalt i Verden findes børn, der vokser op uden mor. Nu samler SOS Børnebyerne ind på Mors dag for at give en mor til børn, der ikke har en. Men der mangler stadig indsamlere i Rødovre.

Af André Bentsen

Mors dag er ikke bare Mors dag for alle. Det vil SOS Børnebyerne gerne gøre opmærksom på, når de, traditionen tro, går på gaden med indsamlingsbøssen på Mors dag den 14. maj, for at give en mor og et kærligt hjem til udsatte og forældreløse børn. Men der er stadig mange ledige ruter i Rødovre.

For tredje år i træk fejrer SOS Børnebyerne nemlig Mors dag på en lidt anderledes måde. Mens mødre over hele Verden får blomster, små breve og et varmt tak på Mors dag, er der rigtig mange børn, der ikke

har nogen mor at fejre. SOS Børnebyerne samler ind, så flere udsatte og forældreløse børn kan vokse op i et kærligt hjem med nogen, der passer på dem.

”På verdensplan vokser millioner af børn op uden omsorg fra forældre. Derfor har vi brug for, at så mange som muligt melder sig, og hjælper os med at nå de her børn, så de kan vokse op i trygge rammer, tage en uddannelse og skabe et bedre liv for sig selv som voksne. Jeg håber, at dem, der hører om indsamlingen, vil overveje at give et par timer til den gode sag,” siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne.

To timer af din søndag kan gøre en forskel

Når børn ikke har forældre, må de klare sig selv, og det betyder ofte et liv på gaden, hvor de må forsørge sig selv, ikke kommer i skole og samtidig er ekstremt udsatte for udnyttelse og overgreb.

Pengene fra landsindsamlingen skal give de børn et kærligt hjem med en SOS-mor i børnebyer Verden over. Børnebyerne giver også børnene en god uddannelse og muligheden for at skabe sig en fremtid i landet, hvor de bor.

”To timer af din tid kan gøre en kæmpe forskel i et barns liv. Man kan ikke sætte en pris på en tryg barndom med en mor, skole, kammerater og fremtidsdrømme, men man kan godt sige, at det kun koster dig to timer at give netop det til et barn i nød,” siger Mads Klæstrup Kristensen.

