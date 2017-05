Ensomhed er et problem, der både rammer unge og ældre såvel som børn og midaldrende – men det er også en udfordring, som kan bekæmpes af os alle i fællesskab. Derfor gentager Folkebevægelsen mod Ensomhed sidste års succes, Danmark Spiser Sammen, og arrangerer fællesspisninger over hele landet. I tirsdags var det ÆldreSagen i Rødovres tur. Foto: Brian Poulsen

MAD MOD ENSOMHED: Hvorfor kommer I først nu? Det er ikke nemt at stille alle tilfredse, når man er journalist i en lille by, hvor alle er forvænt med, at den lokale verdenspresse, i meget selvironiske gåseøjne, altid kigger forbi. Heldigvis er det kun lakserouladen, vi er gået glip af, og der er, med andre ord, ekstra god plads til kalvesteg og Marsala-sovs. Alle 20 liter. For så meget kræver det, når Rødovre spiser sammen.

Af André Bentsen

Mere end 210.000 danskere føler sig ensomme. I tirsdags var der 100 færre. Så mange og lidt til havde nemlig fundet sig til rette ved de pyntede borde på Rødovregaard, da ÆldreSagen inviterede til Danmark Spiser Sammen i tirsdags. Overalt kræsede frivillige for de mange fremmødte, og i køkkenet rørte kokkene i det, der må være verdens største gryde til sovs til et ellers intimt middagsarrangement.

“Det er hyggeligt at mødes med andre mennesker og få indhold og glæde ind i hverdagen,” siger Kirsten Brunstedt, der til daglig er med i besøgsvennerne, men som i dagens anledning var borddækker. Og hun var ikke den eneste.

”Vi oplever en massiv opbakning fra vores over 70 medlemsorganisationer som andre organisationer, og også helt almindelige danskere, der flittigt opretter nye spisearrangementer på vores hjemmeside. På nuværende tidspunkt er der allerede planlagt

lige så mange spisearrangementer, som total set blev arrangeret sidste år. Så danskerne har virkelig taget initiativet til sig,” siger Marie Asserhøj, projektleder hos Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Spiser overalt

Folkebevægelsen mod Ensomhed har i år, som mål, at skabe op mod 1.000 fællesspisninger og få over 50.000 danskere til at sætte sig sammen omkring et måltid – eller

bare en kop kaffe – og danne nye relationer på tværs af generationer, kulturer og samfundslag. For at realisere kampen mod ensomhed støtter Nordea-fonden gennem tre år Danmark Spiser Sammen med i alt 9,6 millioner kroner.

”Vores erfaringer fra sidste år viser, at det fælles måltid bragte danskerne tættere sammen og skabte nye venskaber og fællesskaber. Det har i dag resulteret i alt fra kaffe-, madklubber og meningsfuldt engagement i frivilligt arbejde – så det gør en konkret forskel,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Føler sig udenfor

Og det er præcis den samme analyse, som den lokale formand for ÆldreSagen er kommet frem til under fællesspisningen.

“Vi vil så gerne hjælpe folk, der føler sig ensomme eller udenfor. Mange på 75 år har børn, som måske svigter lidt, eller en partner er død. Vi skal sørge for, at ældre kommer ud af hjemmet og får kontakter, og der er maden noget af det, som lokker mest.”

“Der er mange, som ikke

ønsker at komme ud af ensomheden, men der er også mange, som bare skal have et kærligt skub, og det får de måske her,” siger Yvonne Jørgensen, formand for ÆldreSagen i Rødovre. Hun er ikke overrasket over, at der er så mange flere med til fællesspisningen i år.

“Det er nok nogle af de ensomme, der har taget andre ensomme med. Man kan godt være et almindeligt menneske og samtidig være ensom engang imellem. Det er ikke forhutlede mennesker,” understreger hun.

Altid velkommen

Det så man tydeligt i den feststemte sal, der var så proppet, at det ville have været umuligt at lave en stoledans.

“Jeg synes, det er dejligt at komme her, og det er en god kok, der jo nærmest tilbereder Michellinmad,” griner Rita Samuelsen, der har taget sin niece med til fællesspisning.

Det kan du også gøre. ÆldreSagen holder nemlig fællesspisning på Rødovregaard tirsdage i ulige uger.

“Man kan altid komme og spise med, man skal

bare hente billetten på bi-

blioteket lørdagen før eller købe den til torsdagstræf her på Rødovregaard,” lover Kirsten Brundsted, inden hun igen må give den hele armen som ensomhedstjener.

