Styrk hjemmehjælpen til de ældre nu

debat Siden 2008 er der skåret knap seks millioner årlige hjemmehjælpstimer væk i kommunerne. 30.000 færre ældre modtager hjemmehjælp, skriver Ældresagen. Der er således blevet 20 procent færre hjemmehjælpstimer.

Af Mogens Brauer, Kamstrupvej 33. Det Konservative Folkeparti Bestyr. medl. i Rødovre Vælgerforening

I stort set samme periode er der forsvundet 6.300 fuldtidsstillinger blandt social- og sundhedspersonalet.

Det er sørgelig læsning at ældre, der har betalt fuld skat hele livet, ikke kan få den fornødne hjælp, eller at kommunen forsøger at smyge sig uden om ved en proforma visitation. Spar os for sådan en forestilling. Endnu mere ydmygende, for den ældre, er, at blive henvist til et træningscenter, når kræfterne til selv at tage sig af dagen og vejen er sluppet op.

Niels Spittau fra DF skriver i Rødovre Lokal Nyt den 10. april om besparelser på velfærden for de ældre gennem 30 år. Det er simpelthen for letkøbt et svar, som blot lægger op til øgede offentlige udgifter. Ressourcerne er selvfølgelig ikke uendelige.

Der er forsvundet 6.300 sundhedsstillinger, men siden 2010 er der blevet ansat 6.900 akademikere på rådhusene.

Jeg gentager: 6.900 akademiske stillinger til hvad og hvilke opgaver? Varme hænder, til en borgernær kontakt?

Nej, formentlig til yderligere dokumentation af dit og dat. Man ville sikkert kunne ansætte 10.000 hjemmehjælpere for samme lønudgift. Spittau burde i stedet spørge sig selv, hvordan det er kommet så vidt.

