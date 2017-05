Staten ved, hvad der er bedst for dig!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Er du én af dem, som har tegnet en fritids- og ulykkesforsikring for dit barn. Er du så klar over, at HVIS dit barn kommer til skade og ikke er fyldt 18 år, så bliver erstatningen indsat på en spærret konto til barnet er fyldt 18 år?

Af Chrummer

HVIS dit barn skulle have lyst til at bruge nogle af midlerne – til for eksempel en computer – så skal man SØGE Statsforvaltningen om tilladelse?

Vidste du også, at når man så kontakter Statsforvaltningen med en forespørgsel, så får man at vide, at svartiden er 16-20 UGER!!!

Undskyld, men hvad fanden er meningen? Hvordan kan man have en lov, som helt automatisk tilsidesætter forældremyndigheden? Jeg troede, der skulle en dom til for at umyndiggøre nogle.

Jeg ved godt, at det er for at sikre barnets rettigheder, men kan vi ikke være enige om, at, med mindre jeg misbruger min forældremyndighed, man vel stadig anses for at ville det bedste for barnet?

Svaret fra Statsforvaltningen er, at man har set tilfælde, hvor forældre har brugt barnets erstatning. Jov, men det må da være langt de fleste, som tænker på deres barn på en ansvarlig måde. Ligesom de gjorde, da de tegnede den omtalte forsikring. Altså indtil det modsatte er bevist, er jeg vel en ansvarlig forældre?

Jeg kan da godt se, at det kunne være en god forretning, hvis man brugte forsikringen som en kassekredit: ”Nå, lige Emile. Så skal mor og far betale termin. Kommer du lige herind, så vi kan flække dine knæskaller?”

Skulle man så forbyde forældre at tegne en fritids- og ulykkesforsikring for deres barn?

Computeren er mit barns ønske ikke mit. Men alligevel skal der sidde en person i Statsforvaltningen og fortælle hende, at det synes de ikke er en fornuftig disposition.

Det minder mig om filmen ”Mænd der hader kvinder” – Vi husker vel alle den klamme værge Bjurman, som den stakkels Lisbeth Salander skulle gå så grueligt meget igennem med, for at få penge til en computer. Jeg husker også Salanders hævn!

Det værste i denne sag er, at mit barn jo nok ikke

ser på Statsforvaltning, som værende til for at beskytte hende, men tværtimod en forvaltning, der indskrænker hendes frihed som menneske.

Jeg har forsøgt at skrive til forvaltningen og bede dem oplyse mig om mine klagemuligheder. Jeg har blot fået at vide, at der er 16-20 ugers svartid.

Undskyldningen er: ”Vi er 25 ansatte på Statsforvaltningen og vi får 1500 henvendelser i døgnet.”

Jamen, så lad mig hjælpe jer. Jeg klager og så kan vi jo håbe på, at et eller andet kvaj af en DJØF’er kommet ud af sin osteklokke og finder ud af, at 4-5 MÅNEDERS svartid nok lige er i overkanten af, hvad man kan tillade. Hvis I ikke selv tør gøre oprør mod et lortesystem, så lad mig da for fanden gøre det for jer!

”Tak for din henvendelse. Vi har meget travlt. Svartiden er cirka 16-20 uger.”

Tror sgu bare, at jeg ringer efter Lisbeth Salander…

