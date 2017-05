Unge arkitekter tegner Rødovres fremtid

I fremtiden kan alle få deres grøntsager fra et kollektivt bylandbrug midt i Rødovre. Foto: Arkiv

FUTURISME: Jordløse bylandbrug og fællesskabsfaciliteter er bare to af de 18 ideer, som arkitektstuderende mener, skal tegne Rødovres fremtid. Se dem alle på ny udstilling.

Af André Bentsen

Hvad sker der, når man giver arkitektstuderende næsten frie tøjler til at tegne Rødovres fremtid? Det kan du se ved selvsyn, når borgmester Erik Nielsen åbner en ny udstilling på Rødovre Bibliotek tirsdag den 9. maj klokken 15

Her møder du arkitektstuderendes oplæg til inspiration for tre bykvarterer i Rødovre Kommune; Milestedet, Valhøjskvarteret og Højnæsvej.

Elever fra Arkitektskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har, i samarbejde med Rødovre Kommunes stadsarkitekt Bjarne Rieckmann, tegnet fremtiden for de tre kvarterer og de særlige udfordringer, som gælder her. De studerende har selv defineret de konkrete rammer og har således kunne tænke helt frit og ‘ud af boksen’. Selvom der altså ikke er tale om projekter, som kommunen konkret har i støbeskeen, så har de studerende alligevel skulle forholde sig til Rødovre Kommunes arkitekturpolitik og klimapolitik.

“Der er flere af idéerne, som er rigtig gode, fordi de er tegnet direkte til de udfordringer, som Rødovres kvarterer har,” siger Bjarne Rieckmann.

“Der er selvfølgelig forskel på idé og praksis, men måden de har angrebet mange af problemstillingerne på er helt sikkert noget, vi kan blive inspireret af,” tilføjer han.

18 vilde idéer

Idéerne for de i alt 18 projekter spænder vidt, og hvis du kigger forbi udstillingen, vil du blive imponeret over alt fra nye iværksætterboliger, anlæg til cirkulær affaldsstrategi til jordløse bylandbrug og fællesskabsfaciliteter. Eleverne vil selv præsentere deres enkelte projekter foran tegningerne i den store sal på biblioteket.

Balance i byggeriet

På Arkitektskolen har deres studier taget udgangspunkt i begreberne resilens og genindustrialisering.

I forhold til byggeriet er den økologiske resiliens af stor betydning i udviklingen af fremtidens byggeri.

“Hvordan sikrer vi en opretholdelse af balancen i naturens økosystemer, der gør, at de består og er modstandsdygtige over for den menneskelige indgriben i dem,” er et spørgsmål, de kommende arkitekter har skulle arbejde indgående med.

Et spørgsmål, der peger på en større bevidsthed omkring, hvilke materialer vi skal bygge med i fremtiden, og hvordan vi sikrer, de kan genbruges og dermed indgå i et stofskifte, der rækker ud over den enkelte bygnings levetid.

Gruppen af studerende, der er på den sidste del af deres studie, hører under kandidatprogrammet på Institut for Teknologi som hedder; Bosætning, Økologi og Tektonik. Med afsæt i en bygningskunstnerisk tilgang, som indeholder kritisk analyse og eksperimenterende praksis, lærer de studerende på dette program at omsætte politiske, sociale, kulturelle og teknologiske problemstillinger til arkitektoniske løsninger. Byen, bosætning og bygningsværkets tektoniske logik er omdrejningspunkt for studiet, hvor projekterne formes som del af et større kredsløb af ressourcer og med øje for helheden.

