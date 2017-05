Nej til offentlige nedskæringer

Den 10. maj demonstrerer Velfærdsalliancen igen foran rådhuset. Foto: Arkiv

DEMONSTRATION Igen i år bliver der skruet op for højtalerne, når der demonstreres på Rødovre Rådhusplads mod offentlige nedskæringer.

Af André Bentsen

Den 10. maj fra klokken 16.30 til 18 står venstrefløjen og fagforeningerne skulder ved skulder mod strandhugsten på de offentligt ansatte til årets store velfærdsdemonstration.

“Regeringen vil have den offentlige velfærd barberet til et absolut minimum. Derfor har regeringen indført Budgetloven. Den betyder, at kommunernes og regionernes udgifter ikke må stige, selvom der hele tiden kommer flere udgifter til børn, syge, gamle og flygtninge. Derfor risikerer vi, at servicen løbende bliver dårligere, mens presset på de ansatte vokser,” siger Enhedslistens Peter Mikkelsen.

I kommunerne vil regeringen med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet konfiskere yderligere 1,5 milliard kroner over de kommende tre år. Penge, der, ifølge arrangørerne, tages fra den borgernære velfærd.

Stigende krav

I regionerne betyder regeringens produktivitetskrav på to procent, at sygehusene hvert år skal levere en produktionsværdi på cirka 1,3 milliarder kroner mere end året før. Uden at få penge til det.

“Dette er blandt andet medvirkende til at vores syge borgere hurtigere færdigbehandles og sendes hjem til kommunerne, uden at være egentligt raske,” siger Peter Mikkelsen og fortsætter:

“Dette lægger selvfølgelig yderligere pres på kommunernes økonomi, da de så skal bruge ekstra ressourcer på rehabiliteringstiltag. Det lægger et massivt pres på plejepersonalet og forringer behandlingen af den enkelte patient.”

Demonstranterne ønsker en offentlig velfærd, de med egne ord kan være bekendt.

“Og vi vil bibeholde offentlige arbejdspladser, der ikke ødelægger sine medarbejdere! Vi vil sikre, at vi i Rødovre kommune, også fremover, kan bryste os af at være en god værdig kommune, der tager hånd om sine borgere,” slutter han.

