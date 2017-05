Forældre: “Undersøg alenetiden”

Thomas Renneberg understreger, at forældrene i Tjørneparken har gjort alt, hvad de selv kan gøre, for at komme alenetiden til livs, men at man stadig oplever det for ofte. Derfor håber han, at parterne vil foretage en uafhængig undersøgelse. Foto: Brian Poulsen

Af André Bentsen

Forvirrende vejledning og en manglende definition af, hvornår man egentlig er alene med en hel eller for stor børnegruppe, får nu forældrebestyrelsen i Tjørneparken til at ønske en ny uvildig undersøgelse af alenetiden blandt byens pædagoger.

Samtidig har man kontaktet forældre i de andre institutioner for at høre, om de heller ikke kan genkende resultaterne af kommunens egen undersøgelse af problemet.

“Vi var glade, da kommunen sidste år lovede at undersøge alenetiden, men når Børne- og Kulturdirektør Jette Egholm efterfølgende må gå ud og understrege, hvordan undersøgelsen er udarbejdet, og hvad der menes med alenetid, så er det at gøre tingene i den omvendte rækkefølge. Det skal man jo vide, inden man starter med at registrere,” mener formand for forældebestyrelsen, Thomas Renneberg.

“Lederne blev bedt om at notere, når en medarbejder har været alene med mere end en halv børnegruppe og angive dette som alenetid. Det betød i praksis, at det blev oplyst som alenetid, hvis en medarbejder eksempelvis var alene med mere end omkring 10-11 børnehavebørn på en stue,” uddyber Jette Egholm direkte i en besked til forældrene efter undersøgelsens afslutning.

Kan ikke kende det

Noget der bekymrer i Tjørneparken.

“Det er forvirrende, og vi stiller spørgsmålstegn ved, hvordan man har foretaget undersøgelsen i det hele taget. Vi kan slet ikke genkende tallene fra vores egen institution, og vi har derfor skrevet til de andre forældrebestyrelser, om de har det på samme måde,” siger Thomas Renneberg, der mener, at kommentarene, som er kommet frem under processen, burde have fået alarmklokkerne til at ringe.

“Der er jo vidt forskel på, når nogen registrerer alenetid, når de er med fem børn, mens andre først gør det, når de er alene med 20. Det er tydeligt, de er forvirret og ikke har vidst, hvad de skulle gå ud fra, og derfor kan man heller ikke bruge undersøgelsen,” mener han.

Han synes samtidig, der burde skeles til de fysiske rammer og være forskel på, om det er en ny eller gammel institution.

Først gøre alt selv – så stille krav

I Tjørneparken har forældrene selv gjort, hvad de kunne for at komme problemet med alenetid til livs.

“Vi har spurgt ledelsen, hvad der tager tiden fra det pædagogiske arbejde, og reageret på det. Forældrene skal tjekke deres børn ordentligt ind og ud, skrive navn i tøjet, have styr på garderoben og mange andre ting, der skaber situationer, hvor pædagogen skal bruge ekstra tid og efterlade en kollega alene med resten af gruppen,” siger Thomas og giver som eksempel en historie fra det virkelig liv om en dreng, der tisser i bukserne.

“Pædagogen skal have ham indenfor. Hans tøj skal af, han skal tørres og have rent tøj på, men hvis garderoben ikke er opdateret, må han låne fra en anden, men det er krænkende at få en anden barns tøj på, og det kræver pædagogisk snilde og tid at overtale barnet. Bagefter skal man så overtale en forældre til at tage tøjet med hjem og vaske det, og pludselig er der gået lang tid med en opgave, hvor man ikke har kunnet hjælpe sin kollega.”

“Vi skal give børnene den bedste start på dagen, og det gør vi ved at give pædagogerne den bedste start på dagen,” understreger Thomas Renneberg.

Han ærgrer sig over, at børnene i dag ser pædagogerne løbe forhastet rundt.

“Man får fornemmelsen af, at kommunen har presset en undersøgelse igennem, der skal vise. der ikke er alenetid, imens vi jo kan se, at pædagogerne i hverdagen løber sindsygt stærkt. Det er i de første seks år af barnets levetid, at man danner relationer. Hvordan skal de lære det, når pædagogerne ikke engang har tid til at danne relationer til dem.”

Som forældrebestyrelse mener de i Tjørneparken, at de nu har skabt en kultur, hvor forældrene hele tiden vil gøre deres bedste for at forhindre alenetid, men at der er brug for en ny, tredje undersøgelse udefra foretaget af uafhængige parter, så man én gang for alle kan komme problemet til livs.

“Lige nu forsøger man at skabe det bedste billede af sig selv. Det ville være et fedt indspark med en undersøgelse, hvor man spurgte dem på gulvet om input til undersøgelsens definitioner, inden den blev gennemført, så det ikke bliver en skrivebordsbeslutning, hvilke kriterier man skal bruge. For dem kommunen har brugt,

hører vi, at pædagogerne ikke kan genkende,” slutter han.

