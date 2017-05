Hurtigsnakker giver madtips

Arrangementet foregår mandag den 8. maj på Rødovregaard klokken 17 til 18.30. Foto: Arkiv

mad med Søren Gericke Han er kendt som landets første tv-kok, men er ikke bare knivskarp i et køkken. Søren Gericke kan om nogen give dig gode råd om madlavning, og det er lige det han gør, når SeniorRådet inviterer til gratis sandwich og gode råd om sund mad.

Af André Bentsen

Mange ældre har svært ved at finde tid og lyst til at lave nærende mad i hverdagen. Derfor inviterer SeniorRådets kultur- og aktivitetsudvalg nu Søren Gericke, den hurtigsnakkende kok fra Rødovre, til et hyggeligt arrangement.

”Vi er glade for, at vi har fået den lokale Søren Gericke til et arrangement hos os, men det er kun for seniorer, som er for rødovreborgere over 60 år,” siger Preben Riel.

På dagen vil Søren Gericke fortælle, hvordan man selv kan sørge for sund mad, selvom man er oppe i årene og naturligvis også, hvordan man let tilbereder det.

”Hvis man gerne vil leve lidt længere, er det stadig nødvendigt at tænke over, hvad man spiser i forhold til sit helbred,” siger Preben Riel.

Har været med helt fra starten

Mesterkokken vil krydre sit foredrag med anekdoter fra sine mange år som køkkenchef.

“Alle siger jo, at det var personen, som revolutionerede det danske køkken, så det er en kompetent herre, vi får besøg af,” siger Preben Riel, som glæder sig til besøget af den kendte rødovreborger.

Arrangementet foregår mandag den 8. maj på Rødovregaard klokken 17 til 18.30.

”Der er plads til 80 personer, så vi anbefaler, man kommer i god tid,” lyder det fra SeniorRådet, der tilbyder en gratis sandwich til arrangementet på den gamle gård.

Øl og vand skal man selv købe.

