Sidder på den grønne gren

Kommunen har reduceret CO2-udledningen med fire procent fra 2015 til 2016. Det flotte resultat skyldes blandt andet udskiftningen af lyskilder. Foto: Arkiv

grønt regnskab Rødovre Kommune barberede fire procent af den kommunale CO2-udledning fra 2015 til 2016.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune har ingen problemer med at leve op til de grønne klimamål, som kommunen forpligtede sig til tilbage i 2013, da man officielt blev klimakommune.

Som klimakommune skal Rødovre Kommune hvert år frem til 2017 reducere udledning af CO2 fra egen virksomhed med to procent. Den målsætning har i de forgangne år ikke voldt problemer og det grønne regnskab fra 2015 til 2016 viser nu, at kommunen reducerede med det dobbelte sidste år.

”Vi har en god tradition for at have fokus på forbruget af el, vand og varme. Årsagen til den store CO2-reduktion skyldes i høj grad de energirigtige tiltag, herunder udskiftning af lyskilder, pumper og vindue, der er foretaget på de kommunale bygninger i 2016,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

Rødovre Kommune er også godt i gang med at udskifte den offentlige bilflåde til mere miljøvenlige biler. Ved årsskiftet havde kommunen udskiftet 31 biler til el- og hybridbiler.

kommentarer