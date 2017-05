Millionerne vælter ind

Det går mildest talt forrygende for Rødovre Centrum, der i det seneste årsregnskab kan fremvise et overskud på 103 millioner kroner før skat. Foto: Arkiv

rekord Rødovre Centrum er en gylden forretning. Det afslører seneste årsregnskab, der viser et overskud på 103 millioner før skat. Det er det største overskud i centerets historie.

Af Christian Valsted

Rødovre Centrum fortsætter med at fore pengetanken med millioner af kroner. Det seneste regnskab fra 2016 viser, at overskuddet sidste år voksede med 15 millioner i forhold til året før, hvilket betyder af overskuddet før skat lander på svimlende 103 millioner kroner.

Det er det bedste resultat i centerets 51-årige historie.

”Vi anser i ledelsesberetningen resultatet på niveau med det forventede og som værende meget tilfredsstillende,” fortæller Rødovre Centrums administrerende direktør Jesper Andreasen.

Flere lejeindtægter og mindre vedligeholdelse

2016 var endnu et år uden tomme butikslokaler og Jesper Andreasen fortæller, at fremgangen på den primære drift primært skyldes stigende

lejeindtægter, færre større vedligeholdelsesarbejder og faldende finansieringsomkostninger.

”Lejeindtægterne er stødt stigende. Vi gør, hvad vi kan for at holde omkostningerne nede. Til næste år kan tallene se anderledes ud. Renterne og omkostningerne til vedligeholdelse kan stige, men helt overordnet set har vi en meget stabil forretning,” siger Jesper Andreasen.

Lytter til kunderne

Centerets egenkapital var ved årets udgang på 779 millioner kroner, og administrerende direktør Jesper Andreasen forventer, at det beløb vil stige de kommende år.

”Vi oplever stigende konkurrence både fra omkringliggende centre i vores markedsområde og i mindre grad som følge af den stigende internethandel. Derfor er det en tilfredsstillende udvikling,” siger Jesper Andreasen, der mener, at vejen til fortsat succes skal lægges i tæt samspil med centerets kunder.

”Det er vigtigt, vi fortsætter med at lytte til kundernes ønsker og behov. Vi skal hele tiden tilbyde det, som kunderne efterspørger. Det er også derfor, at vi netop nu investerer 350-400 mio. kr. i en tilbygning med nye parkeringspladser.. Der var et tydeligt behov og stort ønske, og hvis vi fortsætter med at tage udgangspunkt i kunden, så ser jeg gode muligheder for også at have overskud på 100 millioner kroner om 10 år,” siger Jesper Andreasen.

