Nye triumfer til CK Fix

Kasper Andersen var tydeligvis glad for sin sejr i lørdagens løb nær Hillerød. Foto: Tommy Kjærulff Eriksen

cykelløb Igen i weekenden var der CK Fix sejre, og det var både i U15 og U17 klassen.

Af Peter Fugl Jensen

Lørdag blev der kørt løb i Hillerød. Her sikrede førstårs U17 rytteren Kasper Andersen, som skiftede til CK Fix fra Sydkystens Cyckling før denne sæson, sin første sejr i U17.

Han var med i det afgørende udbrud sammen med holdkammeraterne Thorolf Rønhede og Benjamin Hertz.

”Kasper så sit snit til at stikke af fra de øvrige udbrydere kort før mål. Hans klubkammerater gjorde selvfølgelig ikke mine til at køre ham ind, og de øvrige i udbruddet fik ikke et samarbejde i gang i ordentlig tid, så Kasper jublende køre alene over målstregen,” fortæller Gunver Sommer fra CK Fix.

Søndag blev der kørt i og omkring Tølløse, og der var, nok Danmarks pt. hurtigste U15 rytter, CK Fix Gustav Wang igen først over stregen i det skønne forårsvejr.

Hos U17 kom Emil Schandorff Iwersen også på podiet, da han blev nummer tre.

”Mens Gustav er utrolig stærk hos U15, har vi mange kort at spille med hos U17, da det er forskellige ryttere på podiet hver weekend,” slutter Gunver Sommer.

