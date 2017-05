Er du Rødovres største grovæder

april og maj afvikles kvalifikationsrunderne til en af årets helt store ”sportsevents”, når finalisterne til DM i Hotdogspisning skal findes. Steff´s Place Rødovre er klar til at tage imod kandidaterne fra Rødovre og omegn. Foto: Presse

Danmarks bedste hotdogspisere Kan du slå Danmarksrekorden i hotdogspisning? Hvis du har selvtilliden og mavesækken i orden, så meld dig til Danmarks største hotdogkonkurrence hos Steffs Place i Rødovre Centrum. Der er masser af fede præmier, så det er bare om at komme i ædeform.

Af Rasmus Kristensen (praktikant)

Vinderen modtager et rejsegavekort på 20.000 kr., 2. præmien er et rejsegavekort på 10.000 kr. og 3. præmien er et rejsegavekort på 5.000 kr. Den lokale vinder i hver butik modtager en miniferie for 2 pers. fra GoDream. Der trækkes lod om 5 Oplevelsesgavekort fra GoDream blandt alle der deltager.

Deltagerbeviset koster 100,- og er gyldigt for 1 person. Inkluderet i prisen er lige så mange hotdogs (ristet hotdog med min. 2 striber ketchup/sennep/remoulade og min. 1 slags løg), du kan spise på 15 minutter. For hvert deltagerbevis der sælges, går de 100 kr. ubeskåret til Fonden Børnenes Kontor i Aalborg.

Ristede løg, dryppende ketchup og pølser i lange baner. Nu har du mulighed for at gøre drøm til virkelighed; at blive Danmarksmester i hotdogspisning.

DM i hotdogspisning hitter mere og mere, og igen i år arrangerer Steff-Houlberg danmarksmesterskaberne i hotdogspisning, så danskerne skal nu igen i år til at kaste om sig med hotdogs.

Reglerne er ganske simple i den store ’sportsevent’ – spis så mange hotdogs som muligt på 15 minutter.

Hvis du vil deltage i konkurrencen, skal du blot tilmelde dig i den lokale Steff’s Place i Rødovre Centrum, hvor du kan kvalificere dig helt frem til den 19. maj.

Flotte præmier

Det koster 100 kroner at deltage, men til gengæld må du spise alle de hotdogs du kan på 15 minutter, og udover det har du ovenikøbet mulighed for at vinde fede præmier. Alle lokale hotdogkonger vinder en miniferie for to personer til en værdi af 1.499 kroner, mens vinderen af hele konkurrencen stikker afsted med et rejsegavekort på 20.000 kroner.

Hos den lokale Steff’s Place vil den personen der kan ondulere flest hotdogs, gå direkte til finalen.

”For hvert år vokser DM i Hotdogspisning både i antal medvirkende pølsevogne, deltagere og finaletilskuere. Det er fantastisk sjovt, og nu skal det blive spændende at se, om vi kan krone en ny hotdogkonge til den store finale den 2. juni,” siger arrangør Rikke Jeppesen fra Steff-Houlberg,

Vanvittig rekord

Hvis du vil gøre dig forhåbninger om den flotte titel som danmarksmester i hotdogspisning, skal du måske vide, at den firedobbelte vinder Ruben Mikkelsen stiller op igen i år. Sidste år vandt Ruben Mikkelsen overbevisende med hele 14 spiste hotdogs, hvor de 21 af dem var kylet ned i kloakken efter 3 minutter. Efter de 15 minutter havde Ruben spist hele 42 hotdogs mod andenpladsen, som havde spist 28. Hvis det lyder som barnemad for dig, kan du jo tage kampen op mod den firedobbelte danmarksmester.

De 10 bedste hotdogspisere på landsplan kommer til finalen, som afholdes på Gammel Torv i Aalborg. Prisen for deltagelse går ubeskåret til et godt formål nemlig Fonden Børnenes Kontor i Aalborg. Nu er spørgsmålet så bare. Har du mod på udfordringen?! Hvis ja, så meld dig hos Steff’s Place, hvor du indtil den 19. maj kan kvalificere dig til finalen.

