U10 piger fik 4. plads

På billedet ses RHs Liva Lux Friis, der scorer fra fløjen i kvartfinalen mod Hårby. Foto: Skipper Eriksen

håndbold Der var uofficielt DM for U10 piger i Greve i weekenden. RH viste at endnu en talentmasse er på vej, da Rødovre blev nummer 4.

Af Peter Fugl Jensen

RHs U10 piger gjorde en fin figur ved det uofficielle DM i Greve i weekenden, da de vandt deres pulje med maksimumpoint.

I kvartfinalen besejrede RH-pigerne de fynske mestre Hårby med 18-11.

I den næste kamp tabte RH til, de senere uofficielle danske mestre, Ry med 15-11 i semifinalen og det blev til endnu et nederlag på 17-14 til TMS Ringsted i bronzekampen.

Her var RH bagud med seks mål i 1. halvleg, men gik til pausen med 9-9 og var foran med to mål i 2. halvleg, inden de gik i stå.

Det Uofficielle DM for U10 afvikles hvert år i Greve. DHF arrangerer ikke officielle mesterskabet for U10 og U12.

