Scleroseforening ryster os sammen

I Rødovres lokalafdeling for Scleroseforeningen, er der særlig fokus på håb og fællesskab for Scleroseramte. Kenneth Bjerregaard, som er formand for Vestegnens lokalforening i Rødovre håber, at flere vil deltage i fællesskabet. Foto: arkiv

HÅB OG FÆLLESSKAB: Et godt fællesskab styrker de scleroseramte.

Af Yasmina Anneya, Yerdanur Yildirim og Valan Karim, Rødovre Gymnasium

12.000 danskere lider af sygdommen Sclerose. De mister ikke bare kontrollen over deres krop og nerver, men også kontrollen over deres hverdag. Det, som vi mennesker anser som værende almindeligt i hverdagen, bliver pludselig en hård kamp for de mange ramte. Mange sclerosepatienter mister både venner og bekendte, og dette gør det endnu sværere for dem at kunne klare alt det, sygdommen bringer med sig. Derfor har man i Scleroseforeningen i Vestegnen sat fokus på at give håb til de ramte og give dem mulighed for at opleve et godt fællesskab.

”Prøver at give vores medlemmer håb”

Formanden for lokalafdelingen i Scleroseforeningen, Kenneth Bjerregaard udtaler:

”Et af de pejlemærker vi har, det er, at vi prøver at give vores medlemmer håb, altså hvad er det, der sker inden for forskningsområdet, og hvad kan det komme til at betyde for dig”. Han fortæller om foreningens værdier, og hvad de prøver at opnå for deres medlemmer. ”Forskning er noget, der ligger langt ude, så vi prøver at stimulere deres håb. Vi prøver at give dem værktøjer til at håndtere hverdagen,” siger formanden, som selv er scleroseramt.

En af de måder de prøver at give deres medlemmerne håb på, er blandt andet deres såkaldte café-

aftener.

”Noget andet vi laver, det er caféaftener, så kan de sidde og tale i omgivelser, der ligner det, de fleste andre ville gøre”, siger Kenneth Bjerregaard. Derudover tilbyder foreningen også ture, hvor de blandt andet har været ude og prøve sportsbilen, Jaguar.

”Vi prøver at finde noget, som de ikke kan få andre steder. Vi skal ikke have penge for det eller noget helst, de skal bare have en god dag”, siger formand Kenneth Bjerregaard.

Foreningen hjælper også sine medlemmer ved at lave arrangementer med særlige eksperter, som kan hjælpe de syge. Her er det for eksempel angst, psykiske problemer samt særlige psykologiske færdigheder som mental robusthed.

En fælles forening

Scleroseforeningen har en hovedafdeling, som ligger i Valby. Her bliver der tilbudt specialiserede tilbud, som kommer oveni de tilbud, man ellers får fra det offentlige. Her er der tale om hjælp fra blandt andet socialrådgivere og psykologer.

Derudover har foreningen 50 lokalafdelinger, hvor Kenneth Bjerregaard er formand for Vestegnens lokalafdeling, hvor de såkaldte caféaftener og udflugter er på dagsordenen. Formålet er, som han selv har udtalt sig om, at give disse medlemmer, der lider af sclerose, en god oplevelse samt at give dem håb om, at alt nok skal gå godt.

En af de kommuner, der er med i Kenneths Bjerregaards lokalafdelinger, er Rødovre Kommune.

”I Rødovre har vi 164 medlemmer, men det er kun de 61, som har Sclerose.”, slutter han.

