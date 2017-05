Tænk, hvis Uber havde respekteret vores fællesskab

Kvinder med Kant For to uger siden måtte Uber trække i nødbremsen og droppe deres organiserede piratkørsel i Danmark.

Af LO-formand, Lizette Risgaard

Nu er der så dukket nye ’alternative transportformer’ frem, når man skal hjem efter en god aften i byen. Et af dem er firmaet Habil, der kalder sig selv en ”transportvirksomhed”. De transporterer genstande – f.eks. dine nøgler. Og så kan man også hoppe med i den bil, der transporterer ejendelen. Men hør nu her – det er altså også piratkørsel – og det mener Trafikstyrelsen også. Derfor er Habil nu blevet politianmeldt, som Uber blev det for to år siden.

Jeg er efterhånden temmelig træt af virksomheder, der uden respekt for fællesskabet, åbenlyst bryder lovene og uden skrupler udkonkurrerer lovlydige firmaer og snyder os alle sammen. Det er simpelthen ikke rimeligt, at medarbejdere og selvstændige risikerer at blive fejet af banen, fordi konkurrenter bryder loven og ikke sørger for ordnede forhold.

Ingen skal være i tvivl om, at vi i Fagbevægelsen byder nye virksomhedsformer og ny teknologi velkommen. Nye digitale løsninger er jo ofte med til at gøre livet nemmere for os alle sammen. Men de må aldrig blive en undskyldning for ikke at betale løn under sygdom, barsel eller pensionsopsparing – eller skat for den sags skyld. Det er det modsatte af nytænkning.

Det havde derfor været spændende og forfriskende, hvis Uber havde valgt at være en del af det danske fællesskab. Havde valgt at indrette sig efter vores demokrati. Havde valgt at indføre ordentlige forhold for medarbejderne – indgå en overenskomst med 3F-Transport og kombineret det med deres digitale profil. Det kunne der være perspektiv i – for vi er ikke bange for konkurrence, når det er på fair vilkår.

Omvendt skal vi råbe op – ”og stemme med fødderne” – når vi ser gode arbejdspladser forvandle sig til junglelov på gadeplan. For hvad gør chaufførerne hos Uber og Habil, når de bliver syge, skal på barsel eller bliver gamle og skal på pension? De betaler af egen lomme, for de er jo ikke dækket af gode overenskomster, sådan som deres kolleger på det organiserede arbejdsmarked. Det synes jeg, du skal tænke over, næste gang du bestiller en vogn hjem fra Rødager Bodega J Jeg ved godt, hvem jeg ville ringe til eller bestille via taxa-app’en.

