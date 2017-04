RFC i DM-finalen

Jannik Dalkvist blev matchvinder og sendte Rødovre i DM-finalen med sin scoring. Foto: Ian Nielsen/arkiv

floorball Rødovre Floorball Club er klar til finalen om det danske mesterskab, da Jannik Dalkvist kort før tid blev matchvinder med sit mål til 1-2.

Af Flemming Haag

Rødovre Floorball Club har kvalificeret sig til finalen om det danske mesterskab. efter at have vundet 3-0 i kampe mod sidste års danske mestre fra BFC Vendsyssel.

Finalen spilles lørdag den 20. maj klokken 18:30 i Ringsted Hallen, hvor modstanderen bliver Benløse FC, som vandt deres semifinaleopgør med 3-0 i kampe over Sunds Seahawks.

Dalkvists scoring blev afgørende

Om kampen i Brønderslev siger sportschef Esben Larsen:

”Det var en meget taktisk og lige kamp, og de små marginaler der var afgørende. Vi stod godt i forsvaret, og Mike Trolle stod en forrygende kamp. Vi kom foran i slutningen af første periode, da Nicolai Børner scorede på Marko Valachovic pasning.”

”Det var også tæt i anden periode, og vi skulle helt hen i slutningen af perioden før Vendsyssel fik udlignet. I tredje periode kunne det gå til hver side, men kort før tid, så fandt Emil Kristensen, med en fin pasning, Jannik Dalkvist, som slog bolden op i målhjørnet.”

”Det var dejligt med en sejr, så vi kunne tage hjem lørdag og dermed undgik at skulle overnatte i det nordjyske,” siger Esben Larsen og fortsætter om finalen:

”Nu er der tre uger til finalestævnet, og vi skal spille et par træningskampe, blandt andet mod et svensk hold, så vi holder os i gang. Jeg synes, vi har fundet momentum, og tror på et godt resultat i finalen,” slutter sportschefen.

