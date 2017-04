Jyske tæsk til RHs U18 piger

Rødovres Sophia Lind Nielsen i gennembrud. Til venstre FC Midtjyllands bedste spiller Louise Ellebek, der allerede har spillet flere kampe på FC Midtjyllands damehold. Foto: Skipper Eriksen

håndbold I DM Final-4 fik RHs U18 piger et par håndboldlektioner, men RH-pigerne fik sig alligevel en oplevelse, masser af god erfaring og kan kalde sig Danmarks fjerdebedste hold.

Af Flemming Haag

RHs U-18 piger havde kvalificeret sig til dette års Final-4-stævne, som afslutning på kampen om Danmarksskabet, der blev afholdt i Vallekilde Hørve Fritidscenter.

RH mødte FC Midtjylland lørdag eftermiddag i semifinalen, hvor det blev til et nederlag på 25-18.

Søndag mødte RHs piger så SK Aarhus i kampen om 3. pladsen, da de, i deres semifinale, tabte 26-19 til Ajax København.

Kontraangreb skabte problemer

SK Aarhus lagde hårdt ud, og præsterede nogle hurtige kontraer, som skabte problemer for RH. Det blev 0-2, inden Johanne Farlov fik scoret fra fløjen. Sophia Lind Nielsen og Anne Jagd Vad fik reduceret til henholdsvis 2-4 og 3-4.

Rødovre forsøgte sig ofte fra distancen men uden held, da afslutningerne var af svingende kvalitet. På endnu to jyske kontrascoringer blev det 3-6, inden Katrine Clasen reducerede til 4-6. Sophia Lind Nielsen reducerede med et gennembrudsmål til 5-8 midt i halvlegen, og ved stillingen 5-9 misbrugte RH et straffekast, hvorefter SK Aarhus øgede til 5-13 i en periode, hvor RH havde svært ved at finde løsninger, overfor jydernes kompakte forsvar, med stor fysik.

Fem minutter inden pausen blev det 6-13 ved Anne Jagd Vad fra fløjen, Hannah Jørgensen til 7-14 og Ida Bøje Gerdes med halvlegens sidste scoring til pausestillinen 8-15.

Det var en første halvleg, hvor SK Aarhus kontrafase gjorde ondt på RH, da bagspillernes uskarpe afslutninger straks blev straffet, og det lykkedes ikke for RHs bagspillere at score et eneste mål fra distancen i første halvleg.

Kom aldrig tæt på sejren

I starten af anden halvleg lykkedes det for Amalie Senika Rasmussen at score RHs første mål fra distancen og reducere til 9-15. SK Aarhus øgede herefter til 9-18 efter kun tre minutters spil i anden halvleg, og det så svært ud for RHs piger.

Anne Jagd Vad fik, med to scoringer, reduceret til 10-18 og 11-20. Det blev 12-21 på et gennembrudsmål af Kristina Tomovic og Hanna Jørgensen fulgte op med to scoringer til 13-21 og 14-23 midt i halvlegen.

Sophia Lind Nielsen, som spillede en stor kamp, gjorde det til 15-24 og 16-26 på to gennembrud. Ti minutter inden slutfløjt scorede Johanne Farlov sit andet mål fra fløjen til 17-27. Det blev 18-28 på straffekast ved Anne Jagd Vad.

To minutter inden slutfløjt blev det 19-29 og med kampens sidste scoring reducerede Amalie Senika Rasmussen til slutresultatet 20-30.

RHs piger fik bedre styr på jydernes kontraangreb i anden halvleg, men kvaliteten af afslutningerne fra bagspillerne var generelt for svingende.

Flere gode præstationer

Trine Hammer i målet havde flere gode redninger, Sophia Lind Nielsen, havde gode gennembrudsforsøg, og de to fløje Anne Jagd Vad og Johanne Farlov samt stregspilleren Hannah Jørgensen var de mest iøjefaldende.

Til trods for nederlaget, så blev der spillet med stor energi og vilje hos et mandskab fra Rødovre, der måtte slide for at komme frem til afslutninger.

At slutte som landets fjerde bedste U-18 hold i sæsonen 2016/2017 må absolut siges at være godkendt.

Sportschef Thomas Anker udtalte efter kampen.

”Det var et rimeligt resultat på grund af, hvordan kampen udviklede sig. SK Aarhus var klart bedre end os. Skal vi være med, så må vi ikke lukke så mange kontramål ind, og vi fik ikke skudt os ind overfor deres forsvar, og fik kun scoret fra stregen og på gennembrud.

Men jeg synes vores spillere har en god indstilling og kæmper igennem hele kampen. Vi vælger at spille bredt, så alle spillere får en oplevelse,” slutter Thomas Anker.

