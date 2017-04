Vender hjem med et point

Avarta fandt vej til målet to gange i Brabrand, som var nok til et point. Foto: Ian Nielsen/arkiv

fodbold ”TC” var en af hovedpersonerne bag Avartas ene point, der var bagud to gange.

Af Mike Hjulmand

Endnu en tur til Jylland for Avartas mandskab, der skulle på en af sæsonens sværeste opgaver. Brabrand var hjemmeholdet, som lagde græs til denne lørdagskamp, så der var lagt op til en topkamp.

Målene udeblev de første 45 minutter

Selvom det var en topkamp og man måske havde regnet med mange mål, så var første halvleg taktiskt baseret. Ingen af holden havde lyst til at blotte sig, og begge mandskaber stod godt i kæderne.

Der var flere hårde og gode dueller igennem kampens første 45 minutter, hvor der blev gået til den. Ingen af holdene formåede dog at få bolden ind over stregen, og kunne derfor gå til pause 0-0.

Skeen i den anden hånd

Begge hold fik spillet sig bedre igennem i 2. Halvleg, som betød, at der også blev skabt chancer.

Først på måltavlen var det jyske mandskab. Efter knap og nap en times spil fik Jesper Brinck sat hjemmeholdet på sejrskurs, men det satte ikke Benny Galls mandskab ud af kurs.

Avarta har i flere kampe bevist, at de har en enorm holdånd og tro på egne evner, og denne lørdag var ingen undtagelse. De forsatte med at køre på, som inden Brabrand kom i front, og det gav pote. Avarta fik udlignet kort efter føringsmålet og så var begge hold tilbage, hvor de startede.

Tanken strejfede en, om de to mål nu også var det endelige antal scoringer for kampen, men svaret skulle man ikke vente længe på.

Ti minutter efter Avarta ellers var kommet tilbage, så var den gal igen. Brabrands Christoffer Hansen fik atter sat hjemmeholdet på sejrkurs, denne gang var der kun 20 minutter tilbage. Men, men, men… som så ofte før i denne sæson gjorde Avarta det igen, uret havde kort forinden tikket ind kampens sidste ti minutter, da ”TC”, hvis fulde navn er Thomas Overgaard Christiansen, blev godskrevet sit andet mål i kampen og Avarta var på vej i den rigtige retning af et meget vigtigt point.

Avarta fik det ene point med hjem, et point som har stor betydning.

”Det var vigtigt for os ikke at tage til Brabrand og spille os længere væk, nu er vi stadig inde i kampen om 2. pladsen,” siger en tilfreds cheftræner Benny Gall.

Revanche på søndag

Avartas næste hjemmekamp er søndag den 7. maj klokken 13, hvor Avarta tager imod et af rækkens andre tophold, Kolding, som er placeret på tredjepladsen.

Det betyder også, at halvdelen af kampene er spillet her i foråret, for de to hold har tidligere mødt hinanden i Kolding og den kamp vandt jyderne med 3-1.

En ganske interessant statistik viser, at hverken Avarta eller Kolding har tabt de sidste fem kampe, og ingen af holdene kan bruge uafgjort til særlig meget i jagten på andenpladsen – der er lagt op til et brag i Espelunden på søndag.

