Unge vælter sig i nikotin på Rødovre Gymnasium

På Rødovre Gymnasium hitter de små tobakspakker under overlæben. Foto: Brian Poulsen

snus Snus er blevet en trend på Rødovre Gymnasium og på landets øvrige gymnasier. Er det stress og afhængighed eller følger de unge bare moden. Det har vi undersøgt.

Af Jacob Winsløw, Rødovre Gymnasium

På Rødovre Gymnasium finder man snus i næsten hver en krog. Både i skolegården, i kantinen og i klasselokalerne.

Vi har talt med flere elever, der er stærkt afhængige af de små nikotinposer. Det er i Danmark ulovligt at sælge såkaldt doseringssnus. Det er efterhånden et par år siden, at det blev moderne, blandt de helt unge, at sætte tobak op under overlæben. Det er det høje nikotinindhold, som, ifølge en elev på Rødovre Gymnasium, som ønsker at være anonym, der giver den afslappende og dæmpende følelse i kroppen.

”Jeg tager snus på grund af, at det tit er meget beroligende, men jeg begyndte at tage snus, fordi det var moderne,” siger eleven.

Flere af de interviewede udtaler, at de bliver påvirket af indtagelsen, og de til tider mister fokus.

”Jeg vælger for eksempel ikke at tage snus, hvis jeg skal ud og køre, da jeg ikke kan holde fokus,” udtaler den anonyme elev.

Snus lugter ikke

Doseringssnusen blev i starten af 2016 forbudt at sælge fra for kiosker og forhandlere i Danmark, og det gjorde det derfor også til en attraktiv salgsvare på de danske gymnasier.

Ifølge den anonyme kilde er der flere fordele ved at sætte de små poser under læben.

”Hvis man sammenligner med smøger, lugter man ikke af snus, men det giver cirka den samme virkning som fem smøger,” siger eleven.

Dog mener den anonyme kilde også, at den største ulempe ved snus er, at det er stærkt vanedannende.

Snus kan koste dig tænderne

Snus er et nydelsesmiddel, og består af findelt og gæret tobak, hvor der er tilsat ammoniak, vand og andre smagsstoffer. I sig selv lyder dette jo ikke særlig farligt, men det er selve optagelsen af den røgfrie tobak og nikotin, da disse to produkter indeholder kemikalier og derfor flere kræftfremkaldende stoffer.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse kan snus give flere former for kræft både i form af mundhulekræft og halskræft.

Problemet ved mund-

hulekræft er, at snus lægges over tandkødet og optages derfor via mundslimhinden. Denne kræftform er, ifølge kræftens bekæmpelse, ‘En grim en at fjerne’, da man kan blive nødsaget til at fjerne selve tandsættet og større dele af tandkødet.

”Snus har kun været et problem i Sverige, men vi regner med en stigning fra 205 ramte til 1249, som lever med mundhulekræft,” siger lægen, der forventer en større stigning af kræft i mundhulen og halsregionen i fremtiden.

Ingen regler om snus

Det er forbudt at ryge cigaretter på Rødovre Gymnasiums område, men der er ingen retningslinjer for indtagelsen af snus på skolens område.

”Vi har ikke hidtil set det som et problem på skolen og har derfor heller ikke set det nødvendigt at diskutere yderligere, om der skulle gøres noget imod indtagelsen på skolens område,” udtaler skolens ledelse.

