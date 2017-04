Livsvisdom og ensomhed i Rødovre

Foto: Pressefoto

Kvinder med Kant Kære læser. Tak fordi du vil læse med – og fordi jeg må være en del af den faste klummeskriverflok.

Af Lisbeth Zornig

I min første klumme i avisen vil jeg gerne tale lidt om visdom. Livsvisdom. Vi ved alle – i hvert fald os, der er på vej op i årene – at vi er blevet klogere af det levede liv. Vi har lært ting, vi ikke har kunnet

læse i en bog. Ting, der gør os kompetente til at træffe beslutninger på mavefornemmelse og intuition. Det gælder alle.

Også udsatte mennesker som stofmisbrugere, alkoholikere, psykisk sårbare, mennesker med posttraumatisk stresssyndrom, senfølger af en hård opvækst osv. Og med livsvisdom åbnes der også op for, at man som udsat menneske kan bidrage til løsningen af sine udfordringer. Dette både på individ- og samfundsniveau.

Derfor har det været mig en utrolig stor glæde at støtte og følge Rødovre Kommune i dannelsen af kommunens udsatteråd. Kommunen har forstået, at det at inddrage de borgere i kommunen, der har udfordringerne inde på livet, giver kvalificerede bud på, hvordan vi som kommune kan løse disse udfordringer – både til gavn for den enkelte – men så sandelig også til gavn for kommunekassen. Udsathed er dyrt både menneskeligt og økonomisk. Tag bare et anbragt barn – det koster snildt kommunen 50.000 kr. om måneden plus medarbejderløn.

Udfordringerne

Hvad er så udfordringerne i Rødovre Kommune? Jo, vi drikker for meget. Det gør danskerne i det hele taget og Rødovre Kommune er ingen undtagelse. En anden udfordring, som udsatterådet har valgt at kaste sig over, er ensomhed. Der sidder alt alt for mange ensomme unge, syge og ældre i lejligheder, hvor eneste ven er computeren og TV’et. Er det kommunens opgave at løse den ensomhed?

Nej, ikke som udgangspunkt. Men ensomhed kan resultere i depression, selvmordstanker, selvskade, kriminalitet og misbrug. Og så havner aben på kommunens bord. Men inden det når så langt, og forårsager så meget menneskelig skade, kan vi som borgere gøre rigtig meget. Har du tænkt på, hvornår din nabo sidst har haft besøg? Om han eller hun sidder alene hjemme juleaften? Hvornår har du sidst banket på og spurgt, om I skulle drikke en kop kaffe og gå sammen til Bingo? Jeg er vokset op på landet. Der bankede vi på hos hinanden, også selvom vi ikke kendte hinanden så godt.

Det gør man ikke rigtig i byerne. Heller ikke i Rødovre. Men hvorfor ikke? Ska’ vi ikke gøre Rødovre til en by, hvor ensomheden mistrives og venskaberne blomstrer? Hvor ingen får lov at ligge syge eller måske oven i købet døde, uden at nogen savner dem? Lige netop Rødovreborgere med den stærke identitet og selvbevidsthed, vi har, kan faktisk godt have det som en vision.

At ingen i Rødovre skal føle sig alene. Så op ad lænestolen, ud i opgangen og ring på hos en, du ikke kender. Det bliver både sjovt og hyggeligt.

