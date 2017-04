It-kaos i skolen

læserbrev Vi har en søn, som nu har gået på Islev Skole i 4. klasse siden 1. januar altså næsten 4 måneder, som endnu ikke har fået en PC.

Af Steen Marty Johansen

Da næsten al undervisning foregår på portaler i dag, vil det svare til, at man i gamle dage ikke fik skolebøger i nogen fag.

Først var det firmaet, som ikke kun levere før marts måned. Så fik 6.-8. klasserne nye PC’ere, og helt absurd blev de brugte kasseret, selvom de fungerede fint (har to ældre børn på skolen), og der var stadig ikke nogen PC til overs til sønnike.

Mister undervisning

Jeg giver ham nu min egen gamle tunge PC med, hvor alle mine private filer ligger på, så han ikke skal være helt udenfor undervisningen.

Skolen er jo ikke ansvarlige for IT, men så må der da virkelig sidde nogen et sted i forvaltningen og snorksove.

Det hedder vel pligtforsømmelse, når man ikke lever op til de lovmæssige krav.

Vores tålmodighed er ved at være opbrugt, og vi begynder nu at kæmpe os igennem en paragrafjungle for at indgive en officiel klage over denne forsømmelse, samt for at blive tilbagebetalt for selv at sørge for undervisnings midler, da folkeskolen skulle være uden brugerbetaling.

