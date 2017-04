Har pædagogerne ikke længere en vigtig rolle

Slagssmålet om pædagogerne i skolen er blusset op igen efter snakken om forsøg med kortere skoledage i Rødovre. Foto: arkiv

Af Lena Grønsund, fællestillidsrepræsentant i Rødovre Kommune

Det er med stor undren, jeg nu kan læse, at Enhedslisten og De Konservative i Rødovre ønsker at benytte sig af folkeskolelovens §§ 14b og 16b, der åbner op for forsøg med at forkorte skoledagen mod to voksne i timerne. Jeg har ikke noget imod en kortere skoledag så længe, det vel at bemærke, ikke går ud over kvaliteten i fritidstilbuddene eller fjerner pædagogerne fra skolen.

Men når jeg læser indlægget fra De Konservative i Rødovre Lokal Nyt, kan jeg ikke andet end læse, at de med forslaget ønsker, at timerne med to voksne skal være med to lærere og ikke længere en lærer og en pædagog. Er det korrekt? Og hvad forestiller de sig med fritidsdelen?

Social udvikling

Intentionen med folkeskolereformen var og er ikke kun at styrke børns undervisning og faglige udvikling, men også børnenes trivsel. Pædagogernes viden om arbejdet med netop social udvikling og trivsel gør dem til et stærkt kort sammen med lærerne i folkeskolen. Vi arbejder med relationer, med at styrke børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer og med dannelse. Vi arbejder med at lære eleverne at udsætte egne behov og være vedholdende, når der sættes egne mål, og vi arbejder på en måde og med en lang række andre forhold, der har betydning for trivsel og læring.

Hvad med fritidsdelen

Pædagogerne har uden tvivl en vigtig rolle i skolen, for de er både sammen med børnene i skolen, hvor de skal være, og i fritidsdelen, hvor de må være. Det er af stor betydning at se børnene i begge miljøer, for det giver f.eks. nogle helt særlige muligheder for at omsætte og videreformidle viden om børns ressourcer i fritidslivet til læring i skolen. Og jeg undrer mig over, at disse kompetencer ikke bliver italesat af liste Ø og K.

Det er kun få år siden, at skolereformen blev vedtaget, og den kræver stadig tid, vilje og uddannelse at få gennemført. I Rødovre Kommune har vi en lang og god tradition for at pædagoger og lærere har arbejdet sammen i indskolingen med gode resultater og stor tilfredshed hos de forskellige faggrupper, børn og forældre.

Vigtige medspillere

Der er investeret penge i uddannelse af pædagogerne i skolen, og sidste år udfærdigede Rødovre Kommune og BUPL Storkøbenhavn da også et enighedspapir om pædagogernes arbejde i skolen, som bl.a. understreger pædagogerne som vigtige medspillere. Senest har skolechef John Kronbak og udvalgsformand Flemming Østergaard, på en fælles temadag for alle pædagoger, både rost og understreget vigtigheden af pædagogernes arbejde ind i skolen.

Så indlægget i Rødovre Lokal Nyt undrer og bekymrer mig, da det fortsat er min klare opfattelse, at et øget tværfagligt samspil med vores forskellige profiler gavner både børnenes trivsel og læring. Det håber jeg, at Rødovre Kommune fortsat bakker op om.

