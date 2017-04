RHs DM-piger er klar til at overraske

RHs U18 DM-piger lader op til DM ved at deltage i en trænings-turnering i Lissabon i påsken. "Vi vægter det sociale og kollektive højt. Tre af dagene er som den del af et håndboldstævne, de resterende er for en fælles oplevelse," siger træner Mads Thomsen, som ses yderst til venstre. Peter Jagd ses yderst til højre. Foto: Privat

Når DM, for U18 piger i håndbold, afvikles i weekenden den 29.-30. april i Hørve er det med Rødovre, som det ene af de fire DM-hold. "Vi er underdogs, men vi vil have medaljer med hjem," siger træner Mads Thomsen.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre Håndboldklub har kvalificeret sig til DM for U18 piger, som er en overraskelse i håndbold-verdenen.

“Vi er jo en klub, der er baseret på foreningslivet i sin bedste forstand, mens det oftest er de mere elitebaserede klubber, som har tilhørende idrætsgymnasier, der kommer til DM. Så jo, det er en overraskelse, at vi er med til DM,” siger Mads Thomsen, der er træner for de talentfulde piger. Han fortsætter:

“Vi går også ind til DM som underdogs, vi er i hvert fald ikke favoritter på papiret, men det har

ligesom været vores lod hele tiden, at være en lille smule efter vores modstandere, altså på papiret.”

Det er altså mod sund håndboldfornuft, at Rødovre er det ene af landets fire bedste hold, som skal spille om DM-titlen i Vallekilde-Hørve Fritidscenter den 29.-30. april.

“Vi har forstået at udnytte det potentiale, som vi besidder, kombineret med en enorm træningskultur. Det gode træning har blandt andet kunnet lade sig gøre, fordi vi har trænet sammen med vores 2. divisions damer, har fået struktureret vores fysiske træning, så vi har undgået skader og fordi vi har en bred trup, så pigerne har kunnet presse hinanden,” mener Mads Thomsen.

Møder DM-favoritterne

DM afvikles som et såkaldt ‘Final Four’, hvor landets fire bedste hold deltager. Nummer et fra Jylland møder nummer to fra Sjælland og omvendt. Som 2’er skal Rødovre møde Midtjylland i semifinalen.

“Vi skal møde DM-favoritterne, og vores chancer er naturligvis mindre, når vi møder så dygtigt et hold som Midtjylland. Men vi går på banen med en tro på tingene, og at vi kan drille dem.”

“Vi tager ikke til DM for oplevelsen, men for at vinde medaljer. Vi vil forsøge at udnytte, at vi ikke har favoritrollen, og at vi ikke har et forventningspres på vores skuldre,” siger rødovrtræneren, som oprindeligt kommer fra Brabrand og derfor udmærket kender sin jyske modstander.

“Ja, jeg kender udmærket Midtjylland, men jeg skal også se en del video i den næste tid, for det er svært at finde et svagt led, når de har så dygtige spillere på alle positioner, de har jo seks landsholdsspillere på holdet.”

“Men vi vil forsøge med taktiske ting og ramme dem, hvor de kan være svage.”

“Man også huske på, vi har selv troet på det, vi sat nogle mål, som vi har opfyldt og det vil fortsætte med,” siger Thomsen, som har haft seks spillere oppe at spille damehåndbold i 2. division, samt fem spillere på det hold i 3. division, som er rykket op i 2. division.

Defensiven bliver vigtig

Vejen til at overraske til DM skal baseres på en indsats, hvor alle leverer deres bedste og en solid defensiv.

“Der er ingen tvivl om, at vores defensiv bliver vigtig, så vores målmænd kommer til at spille en vigtigt rolle, hvis vi skal kunne drille favoritholdene. Og så har vi en stregspiller i Hanne Jørgensen, som ofte spiller 2×30 minutter, hun skal præstere på højeste niveau, for hun får en væsentlig rolle,” mener rødovretræneren og tilføjer.

“Jeg ved godt, det lyder som en kliché, men vi har jo ingen på landsholdet. Det beviser, vi skal arbejde som et kollektivt ellers vinder vi ikke.”

“Vi har et hold, som kan tabe til alle DM-holdene, hvis vi ikke leverer vores absolut bedste, men hvis vi topper vores spil, så kan vi også besejre dem alle.”

DM er kæmpe stort

Hvad betyder et DM for en forening som RH?

“Det er kæmpe stort, for håndbold er jo en af de største sportsgrene herhjemme, og det er noget, som mange unge udøvere virkelig godt kunne tænke sig at opleve, men kun ganske få som får oplevelsen. Der er jo kommet en elitestruktur i dansk håndbold, så det er, som regel, få stærke klubber, som er repræsenteret til DM, så det er kæmpe stort for en almindelig forening som RH,” mener Mads Thomsen. Han fortsætter:

“Der kommer også mange tilskuere, så det bliver en totalt proppet hal i Hørve. Der kommer mange, fordi de vil se landets bedste håndboldspillere på denne årgang, derfor er det også flot håndbold. Det er jo toppen af dansk håndbold med spillere, som vil gøre alt for deres sport.”

“Man må forvente at intensiteten bliver rigtig fed, fordi det er en lille hal, så det glæder vi os meget til både spillere og os trænere.”

Ajax og Aarhus

De to øvrige deltagere til DM er Ajax samt Aarhus.

“Ajax er et hold, hvor vi skal ramme dagen, for at kunne besejre dem, som vi har gjort en gang. Hvis vi kommer til at møde dem, bør det blive en tæt kamp.”

“Aarhus er et hold, som har satset og hentet spillere udefra, for at kunne

gøre sig konkurrencedygtige med de bedste jyske hold. Igen er det et hold, hvor vi ikke har favoritværdigheden. Derfor er det vigtigt, vi, som trænerteam, forbereder os så godt som muligt taktisk. Men der er jo ikke et hold, som vi ikke kan besejre, men det kræver, vi leverer på højeste niveau ellers får vi det svært,” siger Thomsen og roser sin trup og kolleger.

“Den her gruppe af spillere er eksemplet på den form for spillerudvikling, der prioriteres i RH. Det er nemlig spillere, der har været i klubben rigtig længe. Det betyder også, at for en stor del af dem er DM kulminationen på mange år sammen.”

“Så det, at de kvalificerer sig til et DM skyldes også, de trænere, der har haft ansvar for dem før mig, som er Daniel Rensch, der har haft den ældste årgang fra de var U14, indtil sidste sæson, samt Peter Jagd. Begge er heldigvis også med som trænere sammen med mig til DM,” slutter Mads Thomsen.

DM-programmet er:

Lørdag den 29. april

Kl. 13:00 Ajax–SK Aarhus

Kl. 17:00 RH–Midtjylland

Søndag den 30. april

Kl. 11:00 spiller taberne om 3. pladsen og bronzemedaljer

Kl. 15:00 spiller vinderne finale om guld/sølv.

