Bogren ny cheftræner for tyrene

Magnus Bogren, siddende, har skrevet under på en 1+1-årig kontrakt med Rødovre Mighty Bulls. Fra venstre ses næstformand Kim Rosenthal, formand Maximillian Pison og direktør Bjørn Sørensen. Foto: Brian Poulsen

ishockey Den 45-årige Magnus Bogren fra Ängelholm er ny styrmand for Rødovre Mighty Bulls. Han har senest været assistent-træner for Rögle i den stærkeste svenske række, SHL. ”Jeg vil gerne bidrage til videreudviklingen af Rødovre med den erfaring, som jeg har,” siger Bogren i et interview med Rødovre Lokal Nyt.

Af Peter Fugl Jensen

Magnus Bogren er oprindelig fra den lille skånske klub Jonstorp, men blev, som ungdomsspiller, hentet til den skånske storklub Rögle, hvor han har været lige siden. Det er derfor første gang, at Magnus Bogren skal væk fra de trygge omgivelser i det idylske område af Skåne.

Når Bogren sluttede som assistent-træner i den stærkeste svenske række, SHL, så kan det virke som et skridt ned ad ’rangstien’, når han skifter til danske Rødovre, der oven i købet var bundhold i den forgangne sæson.

”Jeg kan godt forstå, hvis man tænke sådan, når jeg kommer fra verdens måske 3. bedste liga, men jeg har det slet ikke sådan. For det første har jeg set dansk ishockey på international klubplan, og det er altså god hockey med høj kvalitet.”

”Den danske liga udvikler sig hele tiden i positiv retning, ligesom de danske spillere bliver bedre og der kommer flere dygtige danske spillere til. Det skyldes blandt andet et stærkt arbejde i ungdomsorganisationerne, og her er Rødovre en af landets bedste. Det er lige præcis det, som tiltaler mig,” forklarer Magnus Bogren. Han fortsætter:

”Som træner i Rögle gennem mere end 25 år, så har jeg et godt kendskab til Rødovre. Ud over at de haft flere spillere i klubben, senest Nikolaj Krag Christensen, så har de også leveret tre spillere til NHL. Det er ingen tilfældighed, og det er en generel opfattelse i Rögle, at Rødovre er en fremgangsrig klub på ungdomsplan med mange dygtige hockeyspillere.”

”I Rögle har man også en stærk ungdomsafdeling, som skal danne basis for eliteholdet, så samarbejdet er tæt og stærkt mellem ungdomsafdeling og eliten. Sådan ser jeg det også i Rødovre, det tiltaler mig, og jeg vil gerne bidrage til videreudviklingen af Rødovre med den erfaring, som jeg har,” siger Bogren, som tydeligvis har en større indsigt i dansk ishockey end den gennemsnitlige svenske ishockeyfreak.

Hård sommertræning

Man kan næsten mærke, at skåningen tripper for at komme videre fra interviewet. Han vil i gang med sit arbejde, og det er i første omgang at tale med de spillere, som der er indgået kontrakt med for næste sæson. Desuden skal Bogren og RMBs nye sportsudvalg i gang med at hente nye spillere til.

”Jeg har hørt, at fansene brændende ønsker sig en ’sniper’ og en dygtig målmand. Som træner er det også spillere, man altid ønsker sig på et hold. Men det er ikke så simpelt, for spilleren skal passe ind i truppen, for det er ikke den enkelte spiller som vinder en kamp eller et mesterskab, det er hele holdet,” slår han fast og røber intet om tilgang ud over, at Bogren også skal til at tale med agenter.

I denne uge skal der tales med spillerne, men også med en ny fysisk træner, som avisen afslører snarest.

”Vi har møde på fredag, hvor der bliver lagt et program for sommertræningen. En af de fysiske trænere vil være der hver gang, og vi vil sætte en række mål for spillerne, så de alle bliver mere fysisk klar. Jeg har en klar forventning om, at alle kan klare de forventede fysiske målsætninger, når vi skal på is i august.”

Magnus Bogren i nye omgivelser i Rødovre. Her ses han ved Mighty Bulls nye kontor.

Spillestil – vi skal vinde

Fans med kendskab til svensk ishockey ved, at det kan være taktisk eminent, men dermed også kedeligt.

”Min spillestil. Hvad er spillestil i dag, jeg vil vinde kampe,” slår han fast og kigger drilsk efter min reaktion på det svar. Efter en kort pause, svarer han selv.

”Det primære er, at vi har fart i spillet, er skøjtestærke, har et godt pasningsspil og så skal mit hold altid arbejde hårdt. Der er ingen undskyldning for ikke at arbejde hårdt.”

”Forsvarsspillet er vigtigt for mig, og så snart vi ikke har pucken, så skal vi tænke defensivt… alle mand. Men når vi har pucken, så skal vi udnytte, vi har mange teknisk dygtige spillere.”

”Vi skal også forbedre spillet uden puck, samt blive bedre i vores speciel teams,” siger han og puster langsomt ud og ’stjæler’ sig en tænkepause, da han bliver bedt om at beskrive sig selv som træner.

”Det er vigtigt for mig, at jeg har dialog med spillerne, jeg forklarer mig meget, lytter og ønsker at udvikle den enkle spiller og holdet. Derfor sætter jeg også meget høje krav til hver enkelt spiller,” siger rødovretræneren.

Han kommer fra en klub, hvor alle spillere var fuldtidsprofessionelle til Rødovre, hvor der pt. ikke er en eneste fuldtidsprofessionel spiller.

”Det er ikke noget problem for mig, men jeg forventer, at hvert eneste træningspas bliver udført professionelt.”

Førstehåndsindryk

Magnus Bogren har set et par kampe i den forgange sæson, og har været i Rødovre Skøjte Arena med den daværende direktør Brian Møller.

”Det var lige kampe jeg så. Den ene var mod Frederikshavn, og Rødovre var faktisk det bedste hold i den kamp, men de tabte alligevel med tre mål. Så jeg overtager et hold, som sagtens kan være med i toppen af dansk ishockey,” mener Bogren, som har et positivt indtryk af Rødovre.

”Det er en fin hal, og jeg har hørt positivt om fansene. Jeg har endnu ikke set faciliteter som omklædningsrum, styrkelokale og så videre, men førstehåndsindtrykket er positivt.”

”Men det er også vigtigt for mig, at den nye organisation tydeligt viser, hvad de vil og hvor de vil hen og her har jeg fået et rigtigt positivt indtryk,” siger Bogren.

Som inkarneret træner i Rögle har han haft ’had-forholdet’ til Malmö Redhawks, det skånske derby, helt inde på livet.

”Det er altid sjovt at møde Malmö.” Han smiler og fortsætter: ”Det er også sjovt at vinde over dem, kan jeg sige det på den måde,” siger han med et lumsk smil, der tydeligt viser, at der er vinderinstinkt i den nye skåning, som nu er styrmand for Rødovre Mighty Bulls.

