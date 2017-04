Rødovre Mighty Bulls direktør, Bjørn Sørensen, ser frem til samarbejdet med Magnus Bogren. Foto: Brian Poulsen

Rødovre Mighty Bulls direktør Bjørn Sørensen glæder sig over ansættelsen af Magnus Bogren. ”Han er et scoop for dansk ishockey, så naturligvis er vi glade for, at han bliver cheftræner for os,” siger Bjørn Sørensen.

Af Peter Fugl Jensen

Der var tydeligvis glæde at spore hos den nye Rødovre Mighty Bulls ledelse, da Rødovre Lokal Nyt var inviteret til fotoseance med Magnus Bogren, da han skrev under på en 1+1-årig kontrakt med Mighty Bulls.

”Det er en erfaren træner, som er indstillet på at arbejde med spillerne og stille krav, som vi også ønsker det. Vi har spurgt ind til Bogren i ishockeykredse, og vi har kun modtaget anerkendende feedback. Flere har sagt, han er et scoop for dansk ishockey, så naturligvis er vi glade for, at han bliver cheftræner for os,” siger Bjørn Sørensen, der er direktør for Rødovre Mighty Bulls.

Han glæder sig over, at træneren er på plads.

”Vi har arbejdet hårdt på at finde den rigtige træner. Flere har været i spil, men nu er den vigtigste ’brik’ på plads, for at vi kan komme videre med truppen, for træneren skal være med til at sætte sit hold ud fra den økonomi, som vi pt. har.”

”Der er flere tiltag på vej, blandt andet ansætter vi en fysisk træner, for vores spillere skal være i kanonform i fremtiden. Det må ikke være dét, som vi går ned på,” mener Bjørn Sørensen, som ikke vil løfte sløret for navnet på den nye fysiske træner eller de nye tiltag.

”Det kommer snart, men der bliver forhåbentlig forskellige ting, som man kan glæde sig til, men det hele klares ikke på en uge. Vi har meget travlt, og mange praktiske ting, som vi også skal have styr på eksempelvis overfor kommunen, sponsorer, DIU, de frivillige og spillertruppen,” slutter Bjørn Sørensen.

kommentarer