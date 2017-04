Jagten venter forude

Benny Gall og Avarta jagter oprykning til 1. division. Lørdagens kamp i Branbrand bliver endnu en vigtig kamp i oprykningsjagten. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Der venter et brag i det jyske i morgen, lørdag,, hvor tre point for Avarta nærmest er nødvendigt i den tætte kamp om pladserne i oprykningskampen.

Af Peter Fugl Jensen

Et formstærkt Avarta-mandskab skal på besøg hos rækkens bedste hjemmehold, som samtidig er anden bedste mandskab i det samlede regnskab, et hold som også er ubesejrede i 2. division, Brabrand.

Det er et hold fra Avarta, som drager til det jyske med selvtillid og tro på at man kan score mål. I de sidste fire kampe har Avarta vundet de tre, og ovenpå weekendens sejr på 4-1 over Greve er målinstinktet på plads.

I de sidste fem kampe har Avarta fået skovlet flere point sammen end Brabrand. Avarta har fået 10 point i de sidste fem kampe, mens Brabrand har hentet 7 point på baggrund af fire uafgjorte kampe og en sejr.

Netop der skal Avarta prøve at drage fordel af deres gode form, når de på lørdag står klar mod topholdet. En sejr til Avarta vil for alvor sætte dem ind i oprykningskampen, modsat vil et nederlag nærmest sende Avarta ud af kampen om oprykning.

Målfarlige spillere

Mandskabet fra Brabrand har en stærk og træfsikker angriber i form af Kevin Hajdarevic, som ligger nummer to på topscorerlisten med fem sæsonmål. Avarta har, modsat Brabrand, ikke bare en spiller, der har scoret mange flere mål end de andre, Avarta har to spillere med tre mål i form af Emil Thomsen og Christian Offenberg.

Avarta har også Peter Benjaminsen og Frederik Sundstrup på listen, som begge står noteret for to mål.

Den næste kamp er altid den vigtigste

Vi har talt med Benny Gall forude for denne vigtige kamp i Brabrand, og på spørgsmålet omkring denne kamps størrelse, måske årets hidtil største, svarer han kontant.

”Det er det blevet, men for mig er den næste kamp altid den vigtigste,” siger cheftræneren, hvor han samtidig glæder sig til at skulle prøve kræfter mod et tophold.

”Det en topkamp imod et hold, der ikke har tabt endnu, så vi ser frem til at prøve os af mod en af topholdene,” siger Benny Gall.

I søndagens kamp måtte Peter Benjaminsen og Saban Özdogan udgå på grund af skader, men de forventes klar på lørdag.

