Hjernegymnastik for gentlemen

Formand Bo Mosfelt Jensen elsker dart, og nyder spillets udfordringer og ikke mindst det sociale liv, som sporten giver. Foto: Red.

dart Vi har besøgt Rødovre Dart Klub i forbindelse med 'Foreninger og Fællesskab'. De kunne afkræfte fordommene om sporten, der vinder kraftigt frem. Lokalt håber man på flere medlemmer i alle aldersgrupper og på sit første kvindelige medlem.

Af Peter Fugl Jensen

Der er træning i Rødovre Dart Klub, og pilene flyver gennem luften, da jeg træder ind på ’stadion’, som ligger i kælderen under Milestedet Skole. Stadion er en vild overdrivelse, men der er fem baner, og det er hjemmebanen for Rødovre Dart Klub.

Efter at have hilst på aftenens fremmødte, som er kommet til træning, går vi ind i ’baren’, hvor formand Bo Mosfelt Jensen og sekretær Per Seestedt engageret og med masser af humor, fortæller om den sport, som de tydeligvis elsker.

”Det er en gentleman sport, hvor man hilser pænt før og efter kampen, ligesom der er masser af hygge under efter kampene med modstanderne. Hvis man kan lide at hygge sig og tåle lidt udfordring, for man kan sagtens møde nogle, som er virkelig gode, så er dart perfekt. Men man må indstille sig på, at man får få sejre i starten, for det tager et par år at lære,” fortæller Bo, som mener, det er gode lærepenge.

Sekretær Per Seestedt har styr på tallene, så man kender statistikkerne på hvert eneste medlem.

”Man spiller jo for at vinde, og det er ikke nemt i starten,” supplerer Per, der pointerer, at hygge ikke indbefatter alkohol.

”Til glæde for konerne, som kan frygte dart er lig med en fuld mand, så er sporten seriøs på klubplan, for druk og røg er røget ud af dart. Da jeg begyndte, var dart et decideret drukspil. Jeg har oplevet, at hold blev disket, fordi de var for fulde. Det er helt slut i dag.”

Enormt hyggeligt

Rødovre Dart Klub er en lille klub med kun tre hold.

”Vi vil hellere end gerne have flere medlemmer, og vi spænder så vidt som muligt spillemæssigt, så vi spiller både æselspil, Micky Mouse, 170, Shanghai og Jorden rundt,” siger han, som det naturligste i verden, at man ved, hvad de spil indebærer.

”Man skal bare komme her ned torsdag klokken 19.30, så tager vi godt imod alle interesserede, som vi nok skal sætte ind i reglerne,” siger Bo.

Der er ingen tvivl om, at man vil blive taget godt imod. Stemningen er enorm hyggelig, og alle vil gerne hjælpe eller komme med en kvik kommentar, mens der bliver åbnet dåsesodavand i en lind strøm.

”I dag er vi kun 19 medlemmer,” siger Per. Han fortsætter:

”Andreas er vores yngste på 26 år, mens vores ældste medlem er 67 år og så har vi en meget stor gruppe omkring 50 år. Både herrer og damer er velkomne, men vi ser også gerne yngre medlemmer. Et hold kan jo bestå af både juniorer, seniorer, kvinder og mænd. Nogle klubber har rene damehold.”

En koncentreret Andreas er klubbens yngste medlem på 26 år.

”Vi er jo stærke på alderen, fordi alle kan være med. Er knæene ødelagt til fodbold, så er det her jo sporten. Men vi vil også gerne have unge her ned, og så træner man også hjernen, for man skal stå og regne sig ned, når vi spiller 501. Det er virkelig god hjernegymnastik,” mener Bo, hvilket jeg senere får bekræftet, da jeg følger en kamp.

Spiller kampe

De tre hold i klubben spiller alle kampe. De to under Dansk Dart Union (DDU), mens det tredje hold spiller i en regionsturnering udenfor DDU.

”Der er fire spillere på et hold, og vi spiller alle mod alle, altså 16 kampe i alt. Resultatet kører online, så DDU får resultatet med det samme,” forklarer Per.

”En kamp varer 3 timer godt og vel. Men det kommer også an på, hvor meget vi hygger, for der er rigtig meget socialt med modstanderne,” siger Bo.

Når der spilles kampe under DDU er det altid 501. Man skal spille sig ned fra 501 og slutte af i en dobbelt, der passer til de point man mangler. Hvis man eksempelvis mangler 32 point, har man vundet, hvis man rammer dobbelt 16.

”Vi har ikke længere divisionshold, fordi DDU forlanger, kampene skal spilles i weekenden. Det kan vi ikke, flere har butikker eller har andre gøremål i weekenden, så vi spiller nede i serierne,” siger Bo.

Den bedste spiller i klubben bruger 27 pile i gennemsnit for en lukning af 501, mens de bedste i landet bruger 17 pile. Selvom det ikke lyder af meget, så er 10 pile mange i dart.

”Det er forskellen på de bedste og os almindelige spillere,” siger Per, der pointerer, at man ikke behøver at spille på hold, når man er medlem af Rødovre Dart Klub.

Michael er klubbens spillende træner.

